JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Angelina Glazova berücksichtigt in ihrem Bewertungsmodell die aktuellen Trends am Kalimarkt sowie ihre jüngsten Gespräche mit dem Düngerhersteller. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal hob sie leicht an, wie aus einem Ausblick vom Dienstagabend auf die bevorstehenden Geschäftszahlen hervorgeht./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 13,96EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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