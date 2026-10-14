JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Angelina Glazova berücksichtigt in ihrem Bewertungsmodell die aktuellen Trends am Kalimarkt sowie ihre jüngsten Gespräche mit dem Düngerhersteller. Ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal hob sie leicht an, wie aus einem Ausblick vom Dienstagabend auf die bevorstehenden Geschäftszahlen hervorgeht./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 13,96EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 13,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,70
Kursziel alt: 13,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte