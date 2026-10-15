Lithiumpreise vor Comeback? Diese Aktie könnte jetzt profitieren

Der Lithiumproduzent Albemarle steht unter Druck. Doch eine neue Analyse der US-Investmentbank Mizuho deutet auf eine mögliche Trendwende hin. Steigende Nachfrage nach Batteriespeichern könnte dem Konzern neuen Auftrieb geben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mizuho hat die Einstufung für Albemarle von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel liegt bei 130 US-Dollar und damit laut Seeking Alpha deutlich unter dem Durchschnitt der Wall-Street-Analysten von 163,11 US-Dollar.

Analyst John Roberts, der laut TipRanks als einer der zuverlässigeren Analysten gilt, begründet die optimistischere Einschätzung mit der wachsenden Nachfrage nach stationären Batteriespeichern. Diese habe das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zugunsten der Branche verschoben.

Zudem profitiere Albemarle von vergleichsweise niedrigen Produktionskosten. Eine verbesserte Bilanz verschaffe dem Unternehmen außerdem mehr finanziellen Spielraum. Sobald neue Projekte höhere Renditen versprechen, könne der Konzern gezielt investieren.

An der Börse spiegelt sich dieser Optimismus bislang nicht wider. Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 31 Prozent verloren. Ein Grund dafür sind die zuletzt schwächeren Lithiumpreise. Der Rohstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Batterien.

Lithium könnte wieder teurer werden

Mizuho rechnet damit, dass sich die Preise in den kommenden Jahren erholen. Der Preis für Lithiumcarbonat könnte bis Ende 2027 auf 22.500 US-Dollar je Tonne steigen. Aktuell liegt die Prognose der Bank zufolge ein Niveau von 18.375 US-Dollar zugrunde.

Zusätzlichen Rückenwind könnte es geben, wenn sich die Wiederaufnahme der vorgelagerten Produktion des chinesischen Batteriekonzerns Contemporary Amperex Technology durch regulatorische Hürden verzögert. Ein solches Szenario würde das verfügbare Angebot weiter begrenzen.

Roberts warnt zwar vor den Risiken des Marktes. Lithium bleibe ein volatiler Rohstoff, dessen Produktion viel Kapital erfordere. Gleichzeitig verschärfe sich die kurzfristige Versorgungslage: Die Nachfrage übertreffe weiterhin die Erwartungen, während neue Projekte lange Vorlaufzeiten benötigten und die Branche weniger Kapital investiere.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Mit seiner Einschätzung steht der Analyst nicht allein. Laut Daten von LSEG empfehlen 15 der 23 Analysten, die Albemarle beobachten, die Aktie zum Kauf oder sogar zum starken Kauf. Die übrigen acht Experten stufen den Titel mit "Halten" ein.

Die Mehrheit der Analysten traut dem Lithiumproduzenten damit eine Erholung zu. Ob die Aktie tatsächlich davon profitiert, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich die Nachfrage, das Angebot und die Lithiumpreise entwickeln.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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