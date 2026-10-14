Pyrum: Das war nur der Anfang

Im Juli und August hatte die Aktie von Pyrum Fahrt aufgenommen. Das dürfte auch im Hinblick auf eine mögliche Lösung des noch bestehenden Engpasses in der Produktion von Carbon-Black-Pellets geschehen sein. Denn dieser sollte bis Ende des dritten Quartals behoben sein – und das hätte den Weg frei gemacht für eine deutliche Beschleunigung der Umsatzentwicklung. Schließlich ist Carbon Black ein Hauptprodukt beim Recycling von Altreifen, das Pyrum mit einer innovativen Technologie durchführt.

Aber die Beseitigung des Engpasses hat noch nicht geklappt, da die vom Anlagenhersteller vorgenommenen Anpassungen an der Mahl- und Pelletieranlage nicht ausreichend waren. In der Folge musste Pyrum die Umsatzprognose für das laufende Jahr um ca. 3 bis 4 Mio. Euro auf 4,3 bis 5,3 Mio. Euro zurücknehmen und erwartet auch ein um zwei Mio. Euro schwächeres EBIT als zuvor, also jetzt -10 bis -12,5 Mio. Euro.