Bayer Aktie steigt um +1,63 % - 14.10.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Bayer. Sie steigt um +1,63 % auf 44,95€. Die Bayer Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,00 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +1,63 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Bayer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,79 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +1,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bayer +21,00 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,50 % 1 Monat -7,69 % 3 Monate -9,79 % 1 Jahr +62,18 %

Informationen zur Bayer Aktie

Stand: 14.10.2026, 14:43 Uhr

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,17 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics. Der Rat der Europäischen Union positionierte sich am 30. September 2026 gegen unbefristete Zulassungen für synthetische Pflanzenschutzmittel und legte eine Frist von maximal 15 Jahren …

So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,87 %. Pfizer notiert im Plus, mit +1,18 %. Sanofi legt um +0,37 % zu

Die Aktie von Bayer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei -1,60 %, über 10 Jahre bei -6,67 %.

Bayer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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