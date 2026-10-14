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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie heute im Minus - 14.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -2,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie heute im Minus - 14.10.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.10.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -2,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 140,92, mit einem Minus von -2,02 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Siemens Energy damit auf -4,64 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +19,08 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,74 %
    1 Monat +1,21 %
    3 Monate -4,64 %
    1 Jahr +31,07 %
    Stand: 14.10.2026, 14:44 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rücksetzer nach einem Anstieg auf 146 Euro und mögliche Kursziele von 160 bis 165 Euro bei steigenden Märkten. Diskutiert wird, ob der DAX oder eher Nasdaq und KI-Sentiment den Kurs beeinflussen. Als Risiken gelten eine mögliche KI-Überbewertung, steigende Zinsen bei der Finanzierung von Rechenzentren und weltweite Konflikte. Technisch stehen Unterstützungen und beobachtete Abverkäufe kurz vor Handelsschluss im Fokus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,73 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 14.10. - FTSE Athex 20 stark +1,37 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 07.10.-14.10.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Die Aktie von Siemens Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 131,78 %. Über 5 Jahre lag sie bei 43,53 %.

    Siemens Energy Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Siemens Energy

    -2,99 %
    -3,21 %
    -0,31 %
    -6,07 %
    +29,10 %
    +1.110,86 %
    +495,93 %
    +549,84 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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