Darum sind Analysten jetzt bullish bei diesem Siemens-Energy-Konkurrenten

Die Begründung: Anleger blicken nach Einschätzung der Experten fast ausschließlich auf die kurzfristigen Belastungen durch die Störungen rund um die Straße von Hormus. Dass der Konflikt mittelfristig mehr Aufträge bringen könnte, spiele im Kurs kaum eine Rolle.

Die UBS vollzieht bei Technip Energies eine Kehrtwende. Die Schweizer Bank hebt den französischen Anlagenbauer von Neutral auf Kaufen und setzt das Kursziel bei 39 Euro an. Zuvor lag es bei 41 Euro. Ausgehend vom Schlusskurs von 30,32 Euro am Dienstag ergibt sich damit ein Potenzial von knapp 30 Prozent.

Depot eröffnen, zweimal gewinnen Jedes neue Depot bringt ein Los auf fünf Apple iPhone Duos, die Vormerkung für das Altersvorsorgedepot bringt ein zweites.

Gemeinsam mit Siemens Energy gehören die Franzosen zu den prominententesten europäischen Playern im Bereich der Energietechnik und der industriellen Dekarbonisierung. Während die Aktie von Siemens Energy in diesem Jahr schon 16 Prozent zulegen konnte, lief es für Technip weniger gut.

Seit Ausbruch der Kämpfe hat die Technip-Aktie mehr als 20 Prozent verloren. Der vernichtete Börsenwert entspricht laut UBS mehr als dem Doppelten dessen, was der gesamte Auftragsbestand im Nahen Osten nach Steuern wert ist.

Dabei wächst das Orderbuch kräftig. Mit 25 Milliarden Euro erreichte es zur Jahresmitte einen Rekord, und die Abhängigkeit von der Golfregion sinkt. Deren Anteil liegt inzwischen bei rund der Hälfte, die USA kommen bereits auf 27 Prozent.

Weil viele Gaskäufer ihre Lieferquellen streuen wollen, rechnet die UBS mit zusätzlichen LNG-Projekten. Chancen sieht sie etwa beim Abadi-Vorhaben in Indonesien und bei einer neuen Anlage im emiratischen Fujairah. Verzögerte Arbeiten würden zudem nur verschoben, gestrichen worden sei bislang kein Projekt.

Für den ungünstigen Fall, also ohne Entspannung bis Ende 2027, taxiert die UBS den fairen Wert auf 25 Euro. Das läge spürbar unter dem aktuellen Niveau von rund 30 Euro. Im besten Szenario winken dagegen 48 Euro. Am 29. Oktober legt das Unternehmen Zahlen zum dritten Quartal vor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Technip Energies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 30,74EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!