DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Komplettübernahme des Fernsehdienstes waipu.tv auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Kauf sei strategisch überzeugend und finanziell attraktiv, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Einschätzung vom Mittwoch./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 22,34EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
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