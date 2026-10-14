DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet anlässlich der Komplettübernahme des Fernsehdienstes waipu.tv auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Kauf sei strategisch überzeugend und finanziell attraktiv, schrieb Lars Vom-Cleff in einer Einschätzung vom Mittwoch./ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 22,34EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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