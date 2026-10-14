Salzgitter Aktie heute im Plus (49,59€) - 14.10.2026

Mit einer Performance von +3,29 % konnte die Salzgitter Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 49,59€, mit einem Plus von +3,29 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salzgitter Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,52 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Salzgitter bisher ein Plus von +23,67 %.

Während Salzgitter heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,31 %. Damit gehört Salzgitter heute zu den auffälligeren Werten.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,48 % 1 Monat -9,24 % 3 Monate -1,52 % 1 Jahr +57,25 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 14.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,99 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. An den globalen Kapitalmärkten eröffnen sich derzeit bemerkenswerte Investitionsmöglichkeiten für renditeorientierte Anleger. Zwischen marktbreiten Konsolidierungen und sektorbedingten …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nucor, ThyssenKrupp und Co.

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +0,83 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,82 %. ArcelorMittal legt um +0,49 % zu

Die Aktie von Salzgitter erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,80 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,15 %, über 10 Jahre bei 4,64 %.

Salzgitter Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.