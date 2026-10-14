Aktien New York Ausblick
Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Börsen
- US-Inflation dämpft die Stimmung an den Börsen
- Bank of America verliert nach Milliardenstrafe
- Blackrock steigt, Tech- und Hardwarewerte verlieren
NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September dürften den Appetit von Anlegern auf US-Aktien am Mittwoch zügeln. Vor allem die zinssensiblen Aktien der Technologiebranche werden vorbörslich schwächer erwartet. Der Nasdaq 100 wurde knapp eine Stunde vor Handelsbeginn vom Broker IG um 0,7 Prozent niedriger indiziert auf 30.355 Punkte. Den Dow Jones Industrial berechnete der Broker moderat im Minus bei 51.555 Zählern.
Die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte sogenannte Kernrate der Verbraucherpreise ist im September im Vergleich zum August um 0,3 Prozent gestiegen. Die Konsenserwartung lautete auf einen Anstieg um 0,2 Prozent. Das könnte nach Ansicht von Marktbeobachtern die US-Notenbank unter Druck setzen, die Leitzinsen stärker zu erhöhen.
Bei den Einzelwerten dominieren nach wie vor Aktien aus der Finanzbranche das Geschehen. Papiere der Bank of America büßten im vorbörslichen Handel 6 Prozent ein. Das US-Finanzministerium hat gegen die Großbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück.
Aktien von Blackrock verteuerten sich dagegen vorbörslich um 2,7 Prozent. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat im dritten Quartal netto rund 20 Prozent mehr neue Mittel akquiriert als erwartet.
Anteilscheine von Morgan Stanley verloren nach der Quartalsbilanz der Bank 2 Prozent. Auch überraschend hohe Erträge des Geldhauses im Aktienhandel konnten den Kurs vorbörslich nicht stützen.
Unter Druck gerieten mit Dell Technologies, HP Inc und Netapp drei Aktien aus der IT- und Hardware-Branche. Die britische Investmentbank Barclays senkte alle drei Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight"./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 162,9 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
@Grawshak