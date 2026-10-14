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    Aktien New York Ausblick

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    Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Inflation dämpft die Stimmung an den Börsen
    • Bank of America verliert nach Milliardenstrafe
    • Blackrock steigt, Tech- und Hardwarewerte verlieren
    Aktien New York Ausblick - Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Börsen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September dürften den Appetit von Anlegern auf US-Aktien am Mittwoch zügeln. Vor allem die zinssensiblen Aktien der Technologiebranche werden vorbörslich schwächer erwartet. Der Nasdaq 100 wurde knapp eine Stunde vor Handelsbeginn vom Broker IG um 0,7 Prozent niedriger indiziert auf 30.355 Punkte. Den Dow Jones Industrial berechnete der Broker moderat im Minus bei 51.555 Zählern.

    Die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte sogenannte Kernrate der Verbraucherpreise ist im September im Vergleich zum August um 0,3 Prozent gestiegen. Die Konsenserwartung lautete auf einen Anstieg um 0,2 Prozent. Das könnte nach Ansicht von Marktbeobachtern die US-Notenbank unter Druck setzen, die Leitzinsen stärker zu erhöhen.

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    Bei den Einzelwerten dominieren nach wie vor Aktien aus der Finanzbranche das Geschehen. Papiere der Bank of America büßten im vorbörslichen Handel 6 Prozent ein. Das US-Finanzministerium hat gegen die Großbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

    Aktien von Blackrock verteuerten sich dagegen vorbörslich um 2,7 Prozent. Der weltweit größte Vermögensverwalter hat im dritten Quartal netto rund 20 Prozent mehr neue Mittel akquiriert als erwartet.

    Anteilscheine von Morgan Stanley verloren nach der Quartalsbilanz der Bank 2 Prozent. Auch überraschend hohe Erträge des Geldhauses im Aktienhandel konnten den Kurs vorbörslich nicht stützen.

    Unter Druck gerieten mit Dell Technologies, HP Inc und Netapp drei Aktien aus der IT- und Hardware-Branche. Die britische Investmentbank Barclays senkte alle drei Aktien von "Overweight" auf "Equal-weight"./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 162,9 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.





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