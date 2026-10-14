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    USA

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    Hohe Spritpreise treiben Inflation

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Inflation stieg im September auf 3,7 Prozent
    • Energiepreise trieben die Teuerung kräftig an
    • Benzin stieg um 34, Heizöl sogar um 74 Prozent
    USA - Hohe Spritpreise treiben Inflation
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    WASHINGTON (dpa-AFX) - Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Analysten hatten eine stärkere Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Jahresrate von 3,6 Prozent ausgegangen.

    Damit näherte sich die Inflation wieder dem höchsten Stand seit über drei Jahren, der durch die Folgen des Iran-Kriegs im Mai bei 4,2 Prozent erreicht worden war. Zudem steigt die Teuerung weiter über das von der US-Notenbank Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent und setzt die US-Notenbanker unter Druck, die Zinsen weiter zu erhöhen.

    Angetrieben wurde die Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft vor allem durch Kosten für Energie, nachdem sich wichtige Rohstoffe wie Erdöl in den vergangenen Wochen deutlich verteuert haben. Für Energie musste im September 20,4 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise in den USA: Kraftstoffe verteuerten sich um etwa 34 Prozent. Der Heizölpreis stieg noch stärker, und zwar um rund 74 Prozent im Jahresvergleich./jkr/mis






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