Müssen 'schöpferische Kräfte' einsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt gegen Extremismus in Deutschland auf "schöpferische Anstrengung". "Schöpferische Anstrengung ist es, was wir alle zusammen in unserem Land jetzt brauchen", sagte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag. Gerade gegen den Extremismus würden diese Mühen gebraucht. Dieser sei "immer schon eine Seite unserer Gesellschaft" gewesen und dringe "gerade wieder mit aller Macht in dieses Parlament" und in die "Alltagswelt unseres Landes" ein.

"Wo dieser Extremismus (...) seine Wurzeln in berechtigter Unzufriedenheit hat und in berechtigten Empfindungen von Ungerechtigkeit, da ist die einzige Antwort, die (...) diese Zerstörungskraft zu etwas Gutem umwandeln kann: schöpferische Anstrengung." Den ebenfalls zuhörenden AfD-Abgeordneten warf Merz "höhnisches Gelächter" vor.