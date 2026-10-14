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    Qualityze schafft es zum dritten Mal in Folge auf die Inc. 5000-Liste und treibt das KI-gestützte Qualitätsmanagement voran

    Die Aufnahme in die Inc. 5000-Liste ist ein Beleg für das anhaltende Wachstum von Qualityze und unser Engagement, Qualitäts-, Compliance-, Sicherheits- und Risikomanagementprozesse für qualitätsorientierte Unternehmen mit intelligenteren, sicheren und skalierbaren Lösungen zu modernisieren – bereitgestellt auf der bewährten Cloud-Plattform von Salesforce.

     

    NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2026 / Qualityze, ein führender Anbieter von cloudbasierten Qualitätsmanagementsystemen für Unternehmen (EQMS), gab seine Aufnahme in die renommierte Inc. 5000-Liste bekannt, das maßgebliche Ranking der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten.

     

     

    Dieses Wachstum spiegelt die Geschäftsleistung sowie das Vertrauen wider, das regulierte Unternehmen in Qualityze setzen, um einige ihrer wichtigsten Qualitäts- und Compliance-Prozesse zu unterstützen. Es steht zudem für die gemeinsamen Anstrengungen der Mitarbeiter, Kunden und Partner bei der Innovation, Verbesserung und Schaffung von Mehrwert.

     

    „Wir sind unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen, unseren Mitarbeitern für ihr fortwährendes Fachwissen und unseren Partnern für ihre unermüdlichen Bemühungen, den Mehrwert branchen- und marktübergreifend zu steigern, äußerst dankbar“, sagte Krishnappa Chandrashekar, Gründer und CEO von Qualityze.

     

    Die nächste Ära des intelligenten Qualitätsmanagements vorantreiben

     

    Der Bedarf an modernem Qualitätsmanagement war noch nie so groß wie heute.

     

    Unternehmen agieren heute in einem Umfeld, das durch zunehmende regulatorische Komplexität, expandierende globale Geschäftstätigkeiten, steigende Erwartungen an die Rechenschaftspflicht und schnell wachsende Mengen an Qualitäts- und Betriebsdaten geprägt ist. Gleichzeitig werden viele Teams nach wie vor durch isolierte Systeme, manuelle Prozesse, eingeschränkte Transparenz und reaktive Entscheidungsfindung beeinträchtigt.

     

    Die Vision von Qualityze ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Übergang von reaktiver zu proaktiver Qualität zu vollziehen – durch ein stärker vernetztes Qualitätsökosystem, das Qualitätsprozesse, Informationen, Mitarbeiter und Entscheidungen in einem geregelten Umfeld zusammenführt. Zu den wichtigsten Säulen ihres Qualitätsmanagement-Ökosystems gehören:

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    IRW Press
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