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    Precisely bringt MCP-Server für Precisely Automate auf den Markt und verbindet KI-Anwendungen mit SAP-Automatisierung

    Precisely bringt MCP-Server für Precisely Automate auf den Markt und verbindet KI-Anwendungen mit SAP-Automatisierung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Neue OData-Unterstützung bringt Clean-Core-Compliance in die KI-gestützte SAP-Automatisierung

    BURLINGTON, Massachusetts, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute den Precisely Automate MCP Server und die native OData-Unterstützung in Precisely Automate angekündigt. Diese Version ermöglicht es KI-Assistenten und -Anwendungen, über eine standardbasierte Schnittstelle mit SAP-Automatisierungs-Workflows zu interagieren und unterstützt dabei die Anforderungen von SAP Clean Core.

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    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    Während Unternehmen ihre SAP-Umgebungen modernisieren und den Einsatz von KI ausweiten, stehen sie an zwei Fronten unter Druck. Die Clean-Core-Strategie von SAP bringt Unternehmen dazu, von veralteten Scripting-Ansätzen auf standardisierte, API-basierte Integrationen umzusteigen. Währenddessen zwingt die zunehmende Verbreitung von KI-Plattformen Teams dazu, für jedes neu eingesetzte LLM separate SAP-Verbindungen aufzubauen und zu pflegen.

    „Unternehmen sollten nicht zwischen der beschleunigten Einführung von KI heute und der Vorbereitung auf die SAP-Architektur von morgen wählen müssen", sagte Ashwin Ramachandran, SVP, Product Management bei Precisely. „Der Precisely Automate MCP Server verbindet KI-Assistenten über einen offenen Standard mit SAP-Workflows. Die native OData-Unterstützung hilft Unternehmen dabei, die Automatisierung an die Clean-Core-Strategie von SAP anzupassen. Gemeinsam ermöglichen sie es Kunden, KI-fähige Daten in ihren SAP-Umgebungen produktiv einzusetzen."

    Native OData-Unterstützung in Automate Studio

    OData ist der von SAP bevorzugte API-Standard für die Anbindung von Anwendungen und den Datenaustausch. Er ermöglicht es KI-Anwendungen und -Agenten, über moderne, standardbasierte Integrationen mit SAP zu interagieren - anstelle von veralteten Ansätzen, die Upgrades und Migrationen erschweren können.

    Die OData-Unterstützung hilft Unternehmen dabei:

    • sich an der SAP-Clean-Core-Strategie auszurichten, indem sie den von SAP bevorzugten Integrationsansatz für neue KI-gestützte Automatisierung nutzen.
    • Migrationsrisiken durch Automatisierung zu reduzieren, die speziell für SAP S/4HANA Cloud und RISE with SAP entwickelt wurde.
    • Governance und Nachvollziehbarkeit durch rückverfolgbare, API-gesteuerte Automatisierung zu verbessern.
    • Bestehende Investitionen zu schützen, indem aktuelle Automate-Studio-Skripte weiterhin unterstützt werden und gleichzeitig eine moderne Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Automatisierungen geschaffen wird.

    Precisely Automate MCP Server 

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