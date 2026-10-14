CyberloQ Advances Restructuring, Starts MSCG Tech Integration via JV
CyberloQ is reshaping its balance sheet while laying the groundwork for integrated cybersecurity products with MSCG through their CyberlogiQ joint venture.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- CyberloQ Technologies announced progress on its balance-sheet restructuring and began initial technology-integration work with MSCG through their CyberlogiQ joint venture.
- The company restructured its convertible notes, eliminating the conversion rights attached to the previous notes.
- About $850,000 in accrued, unpaid interest was converted into common shares at $0.10 per share, subject to contractual terms and issuance requirements.
- Participating noteholders agreed to suspend ordinary interest accrual from September 1, 2026, through September 1, 2028.
- Shareholders authorized an increase in the company’s share structure, including 200 million Class B non-voting common shares, to support the joint venture.
- CyberloQ and MSCG are coordinating their cybersecurity, authentication, and digital-trust technologies, with the aim of developing and commercializing integrated products and services.
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