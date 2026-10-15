Silver Tiger Metals schließt Finanzierung über rund 100 Millionen CAD ab

Anzeige / Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG. Geplante Erstveröffentlichung: 15. Oktober 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) rückt beim El-Tigre-Projekt in Sonora, Mexiko, die Umsetzung der ersten Mine in den Mittelpunkt. Am 21. September 2026 kündigte der kanadische Silber- und Goldentwickler eine Bought-Deal-Finanzierung über 87 Millionen CAD an. Am 13. Oktober 2026 meldete das Unternehmen den Abschluss: Einschließlich der vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption flossen brutto rund 100,05 Millionen CAD zu. Nach der Unternehmensrechnung aus dem September reicht ein Mittelzufluss in dieser Höhe aus, um die geschätzten verbleibenden Bauinvestitionen abzudecken.

Mit der Finanzierungsankündigung aktualisierte das Management das Baubudget auf rund 124 Millionen US-Dollar. Die Finanzierung und der fortschreitende Bau schaffen eine konkrete Grundlage für den angestrebten Produktionsstart; die höheren Kosten verlangen jedoch eine neue Einordnung der bisherigen Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Nach dem Mittelzufluss muss das Unternehmen nun den aktualisierten Bauplan umsetzen.

El Tigre verbindet Minenbau und Exploration

Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt umfasst nach Unternehmensangaben mehr als 37.000 Hektar. Historischen Angaben zufolge wurden im Distrikt zwischen 1903 und 1938 rund 67,4 Millionen Unzen Silber und 353.000 Unzen Gold produziert. Diese historische Förderung beschreibt die Vergangenheit des Reviers.

Quelle: Silver Tiger

Zunächst entsteht in der oberflächennahen Stockwork-Zone eine Tagebaumine mit Haufenlaugung, bei der zerkleinertes Erz auf abgedichteten Flächen mit einer Lösung behandelt wird, um Edelmetalle zu gewinnen. Ergänzend untersucht Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) hochgradige Untertagezonen und nördliche Adern. Damit stehen neben der laufenden Bauphase weitere Entwicklungsoptionen zur Verfügung, deren Umsetzung zusätzliche technische Arbeit und Finanzierung voraussetzt.

Quelle: Silver Tiger

Bought Deal stützt den Bau finanziell

Unter Führung von Stifel Nicolaus Canada als alleinigem Bookrunner hatte ein Konsortium, dem auch BMO Capital Markets, Canaccord Genuity und Desjardins Securities angehören, vereinbart, auf Bought-Deal-Basis 87 Millionen Einheiten zu jeweils 1,00 CAD zu übernehmen. Diese Form der Finanzierung sieht eine Übernahme durch die Underwriter zu festgelegten Konditionen vor. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein; ein vollständiger Warrant berechtigt während einer Laufzeit von 24 Monaten ab Abschluss zum Erwerb einer weiteren Aktie für 1,35 CAD.

Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent wurde vollständig ausgeübt. Insgesamt wurden 100.050.000 Einheiten zu je 1,00 CAD platziert; der Bruttoerlös beträgt 100,05 Millionen CAD. Der Abschluss erfolgte am 13. Oktober 2026. Die Underwriter erhielten eine Barprovision von 5,0 Prozent des Bruttoerlöses. Die Nettoerlöse sollen Exploration und Entwicklung von El Tigre, Betriebsmittel und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

Höheres Baubudget und konkrete Kapitalbedarfsrechnung

Die geschätzten Anfangsinvestitionen für die Stockwork-Zone steigen von 86,8 Millionen auf rund 124 Millionen US-Dollar, also um etwa 43 Prozent. Laut Unternehmen tragen Brancheninflation, höhere Anlagenpreise und zusätzliche Erdarbeiten dazu bei. Nach geotechnischen Untersuchungen wurden Arbeiten im Umfang von rund 25 Millionen US-Dollar ergänzt; die geplanten Mengen des sprengungsbedürftigen Materials haben sich nahezu verdoppelt.

Zum 10. September waren rund 81 Millionen US-Dollar vertraglich gebunden, nach Unternehmensangaben etwa 66 Prozent des aktualisierten Budgets. Aus den gerundeten Beträgen von 81 und 124 Millionen US-Dollar ergeben sich rechnerisch rund 65,3 Prozent. Rund 17 Millionen US-Dollar an Bauinvestitionen waren bereits angefallen. Vertragliche Bindungen beschreiben dabei Verpflichtungen und dürfen nicht mit abgeschlossenen Bauleistungen gleichgesetzt werden.

In der Septembermeldung stellte Silver Tiger rund 90 Millionen CAD vorhandene Liquidität dar. Für den inzwischen eingetretenen Fall der vollständig ausgeübten Mehrzuteilung weist die Unternehmenstabelle nach rund fünf Millionen CAD Underwriter-Provision rund 185 Millionen CAD Pro-forma-Liquidität aus (ohne Mehrzuteilung: 173 Millionen CAD). Dem steht ein verbleibender Bauinvestitionsbedarf von rund 150 Millionen CAD gegenüber, umgerechnet anhand des US-Dollar-Kurses der Bank of Canada vom 18. September.

Der ausgewiesene Überschuss von rund 35 Millionen CAD (ohne Mehrzuteilung: 23 Millionen CAD) bezieht sich ausschließlich auf diese Gegenüberstellung. Er ist kein Nachweis eines freien Puffers nach sämtlichen Unternehmens-, Explorations- und Betriebsmittelaufwendungen. Nach dieser Rechnung deckt die abgeschlossene Finanzierung den geschätzten verbleibenden CapEx, also die Bauinvestitionen, ab; Wechselkurse, Kostenüberschreitungen und Verzögerungen bleiben relevant.

Studien zeigen Potenzial bei klaren Annahmen

Am 20. Januar 2026 veröffentlichte Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) Ergebnisse einer aktualisierten Vormachbarkeitsstudie, kurz PFS, für die Stockwork-Zone und einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse, kurz PEA, für den Untertagebereich. Bei angenommenen Preisen von 38 US-Dollar je Unze Silber und 3.200 US-Dollar je Unze Gold weist die PFS einen Kapitalwert nach Steuern von rund 456 Millionen US-Dollar bei fünf Prozent Diskontierung aus.

Die interne Verzinsung, eine Kennzahl der modellierten Projektrendite, beträgt nach Steuern 65,7 Prozent; die Amortisation der Anfangsinvestitionen liegt bei 1,4 Jahren ab Produktionsbeginn. Die zehnjährige Planperiode umfasst ein Vorproduktionsjahr und neun Produktionsjahre. Insgesamt sieht die Studie rund 42,9 Millionen zahlbare Unzen Silberäquivalent vor, darunter 8,57 Millionen Unzen Silber und 408.000 Unzen Gold; Silberäquivalent fasst die Metallmengen anhand der festgelegten Preisannahmen rechnerisch zusammen.

Diese PFS-Kennzahlen berücksichtigen die neuen Baukosten nicht. Weder mit der Septembermeldung noch mit der Abschlussmeldung vom 13. Oktober wurde eine entsprechend aktualisierte Wirtschaftlichkeitsrechnung vorgelegt. Bei sonst unveränderten Annahmen können höhere Anfangsinvestitionen Kapitalwert und Projektrendite mindern; die bisherigen Studienwerte beschreiben daher die ursprüngliche Modellrechnung.

Die separate Untertage-PEA nennt bei denselben Metallpreisannahmen einen Kapitalwert nach Steuern von 304 Millionen US-Dollar bei fünf Prozent Diskontierung und eine interne Verzinsung nach Steuern von 42,8 Prozent. Die durchschnittliche Jahresproduktion wird mit rund 2,3 Millionen Unzen Silberäquivalent angegeben. Die PEA ist vorläufig und enthält auch vermutete Ressourcen (Inferred), deren geologische Sicherheit für eine Einstufung als Mineralreserven nicht ausreicht.

Caleigh liefert hochgradige Explorationsperspektiven

Die Meldung vom 11. September enthält aus dem nördlichen Explorationsbereich das Bohrloch ET-26-649 mit 2,1 Metern zu 7.715,1 g/t Silberäquivalent. Der Abschnitt weist 5.061,1 Gramm Silber und 35,39 Gramm Gold je Tonne auf. Darin liegen 0,53 Meter mit 29.620 Gramm Silberäquivalent je Tonne, bestehend aus 19.405 Gramm Silber und 136,20 Gramm Gold je Tonne.

Quelle: Silver Tiger

Es handelt sich um Bohrabschnittslängen, nicht um wahre Mächtigkeiten. Die Äquivalentgehalte verwenden ein Gold-Silber-Preisverhältnis von 75:1 und damit eine andere Grundlage als die Studien. Die Caleigh-Treffer zeigen Explorationspotenzial, belegen aber weder zusätzliche kurzfristige Produktion der im Bau befindlichen Mine noch ohne weitere Untersuchungen größere wirtschaftlich abbaubare Erzvolumina.

Die Börsensichtbarkeit hat ebenfalls zugenommen: Nach der Meldung vom 14. September wurde Silver Tiger mit Wirkung zum Börsenschluss am 18. September 2026 in den GDXJ-ETF aufgenommen. Die Aufnahme in den VanEck Junior Gold Miners ETF kann die Aufmerksamkeit indexorientierter Anleger unterstützen.

Silver Tiger auf der Rohstoffmesse München treffen und eine Silber-Unze erhalten?

Wer sich direkt ein Bild von Silver Tiger machen und mit dem Management ins Gespräch kommen möchte, hat dazu auf der Rohstoffmesse München am 6. und 7. November 2026 in der MotorWorld München Gelegenheit.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Wer auf der Messe neben Silver Tiger mit 14 weiteren Ausstellern ein Gespräch führt, erhält laut Veranstalter eine Unze Silber. Genauer gesagt: 1 Unze Silber für 15 durchgeführte Meetings. Die Termine lassen sich bereits vorab über den Meeting-Planer buchen.

So funktioniert es:

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link:

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Von Silver Tiger Metals bezahlte Anzeige. Wir veröffentlichen den folgenden, von Commodity-TV produzierten Videobeitrag im Auftrag von Silver Tiger Metals.

Quelle: Videobeitrag zu Silver Tiger auf Commodity-TV

Fazit: Silver Tiger Metals vor Meilensteinen

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) verbindet laufenden Minenbau mit einer abgeschlossenen Kapitalaufnahme, die den verbleibenden Bauinvestitionsbedarf nach der Septemberrechnung abdeckt. Nun stehen die Umsetzung des aktualisierten Baubudgets und der weitere Baufortschritt im Mittelpunkt, während die Untertage- und nördlichen Explorationsbereiche zusätzliche Optionen bieten.

Das Management strebt Inbetriebnahme und ersten Edelmetallguss im Dezember 2027 an; dies ist vom Erreichen kommerzieller Produktion zu unterscheiden. Gelingt die Umsetzung, sollte El Tigre den Übergang zum produzierenden Edelmetallunternehmen ermöglichen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Redaktionsstand: 14. Oktober 2026. Geplante Erstveröffentlichung: 15. Oktober 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich (MESZ). Alle nachstehenden Quellen wurden am 14. Oktober 2026 geprüft. Herausgeber der Meldungen und Projektseite ist Silver Tiger Metals Inc.; der technische Bericht stammt von P&E Mining Consultants Inc. Die Unternehmensveröffentlichungen sind keine unabhängigen Analysen.

Silver Tiger Announces Closing of C$100,050,000 Bought Deal Financing Including Full Exercise of the Over-allotment Option – 13. Oktober 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Metals Inc. Announces $87 Million Bought Deal Financing and El Tigre Project Capital Cost Update – 21. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Added To GDXJ Junior Gold Miners ETF And Provides Construction Update – 14. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Intersects 2.1 Metres of 7.72 Kilograms Per Tonne Silver Equivalent in The Caleigh Vein Including 0.53 Metres of 29.62 Kilograms – 11. September 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger Metals Announces PEA for the Underground with an After Tax NPV of US$304m and an Updated PFS for the Stockwork Zone with an After Tax NPV of US$456m at the El Tigre Silver-Gold Project – 20. Januar 2026: Originalquelle öffnen

Technischer Bericht von P&E Mining Consultants, „Stockwork Zone Pre-Feasibility Study and Underground Preliminary Economic Assessment of the El Tigre Silver-Gold Project Sonora, Mexico“, vom 22. Januar 2026 (Stichtag der Mineralressourcenschätzung: 20. Juni 2025): Originalquelle öffnen

El Tigre District – Projektseite ohne ausgewiesenes Veröffentlichungsdatum: https://silvertigermetals.com/el-tigre-district/

Intro Bild: Silver Tiger

Die redaktionelle Prüfung umfasste den Abgleich der verwendeten Aussagen mit diesen Quellen und einfache rechnerische Plausibilitätskontrollen. Die Liquiditätsgegenüberstellung stammt aus der Unternehmenstabelle und ist eine stichtagsbezogene Pro-forma-Rechnung. Es wurden keine eigene Ressourcenschätzung, unabhängige Validierung von Bohrdaten, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder eigenständige Unternehmensbewertung erstellt; die Wirtschaftlichkeitsmodelle wurden nicht unabhängig nachmodelliert.

Disclaimer und rechtliche Hinweise

Werblicher Charakter und Interessenkonflikte

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR; OTCQX: SLVTF; ISIN: CA82831T1093; WKN: A2P4YL). Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG (SRC); der Artikel wurde durch den freien Journalisten redaktionell bearbeitet. SRC erhält vom Unternehmen eine erfolgsunabhängige Vergütung für IR-, Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen. Daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Zum Redaktionsstand 14. Oktober 2026 halten weder die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist Aktien, Long- oder Short-Zertifikate, Derivate oder Optionen in Bezug auf Silver Tiger Metals Inc. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Silver Tiger Metals Inc. ist nicht mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Der Artikel wurde dem Unternehmen vor Veröffentlichung nicht vorgelegt.

Technische Angaben und Studien

Für Quellenbasis, Informationsstand und Prüfungstiefe gilt der vorstehende Methodikteil. Historische Fördermengen werden als historische Unternehmensangaben wiedergegeben, nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Der technische Bericht enthält eine Mineralressourcen- und für den Tagebau eine Mineralreservenschätzung. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Die PFS ist eine Vormachbarkeitsstudie; die Untertage-PEA eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse mit geringerer Absicherung, die auch vermutete Ressourcen (Inferred) einbezieht. Diese sind geologisch zu unsicher, um als Mineralreserven eingestuft zu werden. Eine Umsetzung der PEA-Ergebnisse ist nicht gewiss. Die im Artikel erläuterten PFS-Werte enthalten die erhöhten Baukosten nicht. Kapitalwerte, Verzinsungen, Amortisationsfristen und Produktionsmengen sind Modellwerte unter spezifischen Annahmen und keine garantierten Ergebnisse oder Aktienkursprognosen.

Die Bohrergebnisse beschreiben Bohrabschnittslängen und keine wahren Mächtigkeiten; ihre Äquivalentberechnung ist im Haupttext erläutert. Charles Spath, P.Geo., M.Sc., VP Technical Services, hat laut Meldung vom 11. September deren wissenschaftliche und technische Angaben als Qualified Person geprüft und genehmigt. Für die Meldung vom 21. September wird Dave Duncan, P.Geo., VP Exploration, genannt. Daraus folgt keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels durch diese Personen.

Keine individuelle Anlageberatung

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Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Investitionen in Bergbau- und Entwicklungsunternehmen unterliegen erheblichen Risiken bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Für Silver Tiger sind insbesondere Edelmetallpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierung und Verwässerung, Baukostenüberschreitungen, Liefer- und Bauverzögerungen, geologische und metallurgische Unsicherheiten sowie Genehmigungs-, Umwelt-, politische, regulatorische und steuerliche Risiken in Mexiko relevant. Einzelne hochgradige Bohrtreffer sichern keine wirtschaftlich abbaubaren Erzvolumina.

Angaben zu Mittelverwendung, Baufortschritt, Produktion, Wirtschaftlichkeit und Inbetriebnahme sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen unter anderem auf der technischen Umsetzung, der Verfügbarkeit erforderlicher Genehmigungen, Anlagen und Personal sowie Kosten-, Metallpreis-, Wechselkurs- und Ausbringungsannahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Der Dezembertermin 2027 ist ein Unternehmensziel für Inbetriebnahme und ersten Guss, keine Zusage kommerzieller Produktion.

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