Sitka erbohrt 236 Meter durchgehendes Golderz im Yukon!

Bohrungen von bis zu 236 Metern mit 1,15 g/t Gold untermauern das Potenzial für ein großflächiges, zusammenhängendes Goldsystem auf dem RC-Gold-Projekt von Sitka Gold (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF). Die jüngsten Treffer aus der Saddle-Zone und erfolgreiche Erweiterungsbohrungen auf der Eiger-Lagerstätte schließen schrittweise die geologische Lücke zwischen den bislang getrennten Erzkörpern im kanadischen Yukon und deuten darauf hin, dass die bekannten Vorkommen entlang eines mehr als zwei Kilometer langen Korridors miteinander verschmelzen.

Sitka Gold bohrt 236 Meter Goldmineralisierung in der Saddle-Zone

Besonders Bohrloch DDRCCC-26-156 aus der Saddle-Zone verdeutlicht die Kontinuität und Gehaltsstärke der Vererzung. Da dieser Bereich innerhalb der aktuellen konzeptionellen Tagebauhülle der Blackjack-Lagerstätte bislang als nicht mineralisiertes Material eingestuft war, eröffnen die neuen Abschnitte sowohl oberflächennah als auch in der Tiefe substanziellen Spielraum für eine signifikante Aufwertung bei der künftigen Ressourcenaktualisierung!

Die wichtigsten Bohrergebnisse und operativen Kennzahlen im Überblick:

Saddle-Spitzenergebnis: Bohrloch DDRCCC-26-156 durchschnitt ab 341 Metern Bohrtiefe insgesamt 236,0 Meter mit 1,15 g/t Gold. Darin enthalten sind 71,0 Meter mit 2,79 g/t Gold (inklusive zweier Kernabschnitte von 21,9 Metern zu 3,25 g/t und 36,3 Metern zu 3,31 g/t sowie einer hochgradigen Spitze von 2,1 Metern mit 10,30 g/t Gold) und weitere 34,0 Meter mit 1,11 g/t Gold ab 543 Metern Tiefe.

Westliche Eiger-Erweiterung: Bohrloch DDRCCC-26-150 traf ab 182,5 Metern auf 45,5 Meter mit 1,16 g/t Gold (inklusive 4,5 Metern mit 9,26 g/t, darin 1,5 Meter mit 24,80 g/t Gold) sowie ab 303,6 Metern auf 16,4 Meter mit 1,95 g/t Gold (inklusive 1,5 Metern mit 13,45 g/t Gold). Bohrloch DDRCCC-26-155 lieferte ab 287 Metern weitere 18,1 Meter mit 2,36 g/t Gold (inklusive 2,1 Metern mit 7,97 g/t und 1,6 Metern mit 13,65 g/t Gold; alle Angaben Bohrkernlängen bei noch unbestimmter wahrer Mächtigkeit).

Bohrprogramm vor Abschluss: Sechs Diamantbohrgeräte brachten 2026 bislang rund 58.000 Meter in 143 Löchern nieder, womit sich die Arbeiten dem Zielumfang von 60.000 Metern nähern.

Umfangreicher Newsflow voraus: Während Resultate für 59 Bohrlöcher vorliegen, stehen die Analysen von 84 weiteren Bohrungen – unter anderem aus den Lagerstätten Blackjack, Eiger und Rhosgobel sowie den Zonen Saddle, Pukelman-Contact und Bear Paw Breccia – noch aus.

Etablierte Ressourcenbasis: Das 447 Quadratkilometer große Areal beherbergt in drei oberflächennahen, von der Straße erreichbaren Lagerstätten bereits 1,291 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Indicated sowie 3,829 Millionen Unzen in der Kategorie Inferred.

Kontinuierliche Leitstruktur eröffnet Korridor über fünf Kilometer

Die geologische Modellierung bestätigt, dass ein dominanter Lamprophyrgang als struktureller Leitweg über rund zwei Kilometer von Blackjack über Saddle bis zur Eiger-Lagerstätte verläuft. Die Goldmineralisierung tritt dabei im Hangenden dieses Ganges sowohl in Intrusivgesteinen als auch in metasedimentären Einheiten auf. Während Saddle nach Osten erweitert wird, expandiert Eiger zeitgleich mit überdurchschnittlichen Gehalten nach Westen, wodurch sich die Zonen innerhalb des übergeordneten Korridors direkt aufeinander zubewegen.

Strukturelle Kartierungen deuten darauf hin, dass sich dieser Korridor über eine Gesamtlänge von fünf Kilometern erstrecken könnte – westlich über Blackjack hinaus und östlich über Eiger bis zum Intrusionsziel Josephine, wo neben sichtbarem Gold und parallelen Quarzadern bereits historische Bohrabschnitte von bis zu 6,0 Metern mit 0,85 g/t Gold dokumentiert wurden. Zusammen mit den ausstehenden 84 Laboranalysen schaffen diese Daten das Fundament, um die bislang isoliert betrachteten Zonen bei der anstehenden Ressourcenaktualisierung als zusammenhängendes Großsystem zu bewerten.

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