ROUNDUP
Nach Anschlag in Polen - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
- Brand in Starlink-Anlage nahe Sofia bestätigt
- Laut Opposition wurden elf Antennen angezündet
- Sabotage wird vermutet, Bewachung nun verstärkt
BERLIN /SOFIA (dpa-AFX) - Nach einem Anschlag auf eine Starlink-Bodenstation in Polen ist es auch in Bulgarien zu einem Brand in einer Anlage des Satelliteninternetdienstes gekommen. Bulgariens Regierungschef Rumen Radew bestätigte in der Fragestunde des Parlaments in Sofia den Vorfall in der Nähe der Hauptstadt. Das Satellitennetz ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland.
Die Bewachung der Anlage werde nun verstärkt, sagte die bulgarische Außenministerin Welislawa Petrowa-Tschamowa der dpa in Berlin. Die Ministerin hielt sich zu einem Besuch in Deutschland auf.
Der Brand war zuvor vom prowestlichen Oppositionsbündnis Demokratisches Bulgarien (DB) öffentlich gemacht worden. Wegen laufender Ermittlungen wollte Radew keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen.
In einer geheim gehaltenen Anlage von Starlink in der Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia sollen dem Oppositionsbündnis zufolge elf von 17 Antennen am 9. Oktober vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Diese Antennen dienten zur Hauptverbindung zu SpaceX und würden im Ukraine-Krieg genutzt, so DB. Prowestliche Oppositionsparteien vermuten eine Verbindung zu Russland.
Sabotage nicht ausgeschlossen
Die bulgarische Außenministerin Petrowa-Tschamowa betonte, dass die Starlink-Anlage nahe Sofia eine private Einrichtung sei. Das bulgarische Innenministerium habe zusätzliche Maßnahmen zur Bewachung ähnlicher Standorte ergriffen, obwohl ihre Eigentümer in der Verantwortung stünden, kündigte der bulgarische Innenminister Iwan Demerdschiew zuvor in der Fragestunde des Parlaments in Sofia an.
Der Chef der bulgarischen Agentur für nationale Sicherheit DANS, Plamen Tontschew, geht bei dem Brand in der Starlink-Anlage bei Sofia von Sabotage aus. "Derartige Sabotage-Akte sind auch in Zukunft nicht ausgeschlossen", warnte er im bulgarischen Parlament.
Am 23. September war in einem Terminal von Starlink südlich von Warschau ebenfalls ein Brand ausgebrochen. Am Dienstag wurden in Nürtingen bei Stuttgart zwei mutmaßliche Saboteure festgenommen, die den Anschlag verübt haben sollen. Die Regierung in Warschau vermutet russische Geheimdienste hinter der Tat./el/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 139,6 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +51,91 %/+79,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.
„Russian satellite activity raises concerns for Starlink, German space commander says“
und im aktuellen Geschäftjahr nicht profitabel.
Das sind die Fakten.
Die große Frage ist wie sich Umsatz Gewinn etc tatsächlich entwickelt. Zahlen nach Analysteneinschätzungen für bare Münze nehmen
macht für mich keinen Sinn.
Die Messlatte liegt hoch, Potential ist in beide Richtungen vorhanden.
Wenn die Märkte fallen vermute ich hier enorme
Kursverluste, sollten die Märkte weiter nach oben laufen fließt auch hier Geld und treibt die Aktie nach oben.
Elon Musk ist ein Unikat im positiven wie im negativen, schwer einzuschätzen das Ganze!
Hat mit Politik gar nichts zu tun. Wer aus wirtschaftlichen Aspekten nicht versteht, dass Elons Erzählungen von Marsstädten oder Massenhaft Rechenzentren im All, totale Bauernfängerei sind, sollte an der Börse vorsichtig sein...!