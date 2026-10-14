Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Gold bricht ein und fällt auf 4.089,57 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,36 %
|1 Monat
|-4,14 %
|3 Monate
|+3,19 %
|1 Jahr
|-0,44 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.769,67USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.089,57USD ein Wert von 11.554,6USD geworden – ein Gewinn von +131,09 %.
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|335,40EUR
|-1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|118,34EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,08EUR
|-1,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|290,56EUR
|-3,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,12EUR
|-0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|478,20EUR
|-3,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|352,24EUR
|-0,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|71,36EUR
|-1,02 %
|Long
|1
|0,00
|118,28EUR
|-1,84 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,785EUR
|+1,30 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.