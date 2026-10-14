Gold crasht. Was steckt dahinter?

-1,78 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,36 % 1 Monat -4,14 % 3 Monate +3,19 % 1 Jahr -0,44 %

Goldpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 4.089,57. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.769,67USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.089,57USD ein Wert von 11.554,6USD geworden – ein Gewinn von +131,09 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.