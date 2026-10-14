Rutte fordert mehr Hilfe für Ukraine

TALLINN (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Mitglieder der Allianz bei einem Besuch in Estland zu mehr Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine aufgerufen. "Angesichts des nahenden Winters und der anhaltenden Aggression Russlands müssen die Verbündeten mehr tun, insbesondere zur Unterstützung der Luftverteidigung", sagte er nach einem Treffen mit dem estnischen Regierungschef Kristen Michal in Tallinn. Russland setze seine Angriffe auf ukrainische Zivilisten und hybride Attacken gegen Nato-Verbündete fort.

"(Kremlchef Wladimir) Putin versucht, unsere Entschlossenheit zu schwächen und unsere Unterstützung für die Ukraine zu stoppen. Aber Russland scheitert. Es scheitert auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, und wir lassen uns nicht einschüchtern", betonte Rutte. Die hybriden Angriffe seien ein Zeichen von Schwäche. Die Nato verfüge über alle notwendigen Optionen, darauf zu reagieren und werde dies dort tun, wo es nötig sei. Eine unmittelbare militärische Bedrohung für Nato-Gebiet bestehe nicht, sagte Rutte.