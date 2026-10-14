'Herr Bundeskanzler, (...) das wird nichts mehr'

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla hat Bundeskanzler Friedrich Merz im Bundestag "politisches Versagen" vorgeworfen. Nichts habe sich getan, sagte er mit Blick auf Bereiche wie Rente, Pflege oder Gesundheit, wachsen würden nur die Staatsausgaben und die Schuldenberge. Den großen Wurf erwarte eigentlich niemand mehr. "Herr Bundeskanzler, Hand aufs Herz, das wird nichts mehr", sagte Chrupalla.

Er wiederholte Forderungen seiner Partei, die militärische Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Diese könne und wolle man sich als Steuerzahler nicht mehr leisten, sagte er. "Sie haben uns in die Position einer Kriegspartei gebracht, was verheerende Folgen haben kann."