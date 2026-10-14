Goldpreis fällt nach US-Inflationsdaten deutlich

„Was passiert, wenn die Zinsen auf 20 % steigen, die Inflation aber bei 30 % liegt?“, fragte er. „Dann besitze ich lieber Gold, erziele damit zwar keine Rendite, vermeide aber den Wertverlust von 30 %.“





Entscheidend sind die Realzinsen , d.h. die Differenz zwischen Nominalzins und Inflation. Wobei es bei Anlageentscheidung eher auf die I nflation der Asset-Klassen als den Anstieg von irgendwelchen Consumer Price Indices ankommt. Der Anleger steht ja vor der Wahl in welche Assetklassen er sein Erspartes investiert und nicht, ob er statt einem Gold-Investment doch lieber Butter und Thunfischdosen kauft.





Sind die Realzinsen nahe oder unter Null (und das müssen sie sein, damit nicht eine größere Zahl von Staaten zahlungsunfähig wird oder durch drastische Sparentscheidungen schon kurzfristig politisch instabil zu werden droht) wird das (zinslose) Gold attraktiv. Und weil dann viele so denken, ist in einer solchen Krise zu erwarten, dass Gold nicht nur im Vergleich zu Zentralbank oder anderen Assetklassen wertstabil ist, sondern dass es durch die zusätzliche Nachfrage sogar eine Aufwertung erfährt.





Weil eine solche Wertsteigerung das Zentralbankgeld noch unattraktiver macht, kämpfen die betroffenen Staaten dagegen an,

indem sie Gewinn auf Wertzuwächse von Gold besteuern ( in den USA derzeit schon, in Deutschland grds. nicht); indem sie den B esitz (genauer das "Eigentum") von Gold einschränke n; indem sie einen Zwangsumtausch unter Marktpreis vorsehen.





All das funktioniert aber nur wenn die Staaten noch die administrative Durchsetzungsmöglichketen haben und an denen fehlt es oft,

wenn Staaten zahlungsunfähig werden und damit auch die Finanzverwaltung kollabier t; wenn die Finanzverwaltung zwar grds. noch funktioniert, aber kein ausreichenden Daten über die Goldbesitz des jeweiligen Steuerpflichtigen hat; wenn Gold ins Ausland verbracht wird und das "Ausland" nicht kooperiert.





Selbst wenn der Staat noch Möglichkeiten hat, Gold unattratktiv zu machen und damit Wertzuwächsen entgegen zu wirken. Allerdings sind die Möglichkeiten vermögende Goldbesitzer zur Kasse zu bitten, im Vergleich deutlich geringe r als bei Immobilieneigentümern oder Inhaber von Wertpapieren, bei denen die Finanzverwaltung schon heute recht leicht herausfinden kann, was wem gehört. Auch so betrachtet ist Gold in der Krise eine besonders attraktive Assetklasse, die deshalb durchaus Wertsteigerungspotential hat.











