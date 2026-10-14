Goldpreis fällt nach US-Inflationsdaten deutlich
- US-Inflation verstärkt Zinsspekulation und drückt Gold
- Gold fällt in London den dritten Handelstag in Folge
- Seit dem Januar-Rekord verlor Gold rund ein Viertel
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA weiter gesunken. An der Börse in London fiel die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) den dritten Handelstag in Folge. Am Nachmittag weiteten sich die Kursverluste aus, nachdem eine überraschend hohe US-Inflation die Spekulation auf weiter steigende Zinsen verstärkt hatte. Dies drückte den Goldpreis im Vergleich zum Vortag um fast zwei Prozent bis auf 4.079 US-Dollar.
Zu Beginn der Woche war das Edelmetall noch über 4.200 Dollar gehandelt worden. Durch die stärkere Spekulation auf höhere Zinsen setzten die Anleger verstärkt auf Staatsanleihen, was die Nachfrage nach Edelmetallen bremst, die keine Marktzinsen abwerfen.
Seit Januar geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach unten, auch wenn es Phasen mit einem zeitweise deutlichen Kursanstieg gab. Nachdem die Notierung für die Feinunze Ende Januar das Rekordhoch bei über 5.400 Dollar erreicht hatte, hat das Edelmetall mittlerweile etwa ein Viertel verloren./jkr/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
„Was passiert, wenn die Zinsen auf 20 % steigen, die Inflation aber bei 30 % liegt?“, fragte er. „Dann besitze ich lieber Gold, erziele damit zwar keine Rendite, vermeide aber den Wertverlust von 30 %.“
- indem sie Gewinn auf Wertzuwächse von Gold besteuern (in den USA derzeit schon, in Deutschland grds. nicht);
- indem sie den Besitz (genauer das "Eigentum") von Gold einschränken;
- indem sie einen Zwangsumtausch unter Marktpreis vorsehen.
- wenn Staaten zahlungsunfähig werden und damit auch die Finanzverwaltung kollabiert;
- wenn die Finanzverwaltung zwar grds. noch funktioniert, aber kein ausreichenden Daten über die Goldbesitz des jeweiligen Steuerpflichtigen hat;
- wenn Gold ins Ausland verbracht wird und das "Ausland" nicht kooperiert.
Die gängige Denkweise ist simpel: Gold wirft keine Zinsen ab;
https://www.kitco.com/news/article/2026-10-08/peter-schiff-says-rising-yields-are-most-bullish-thing-gold-warns?utm_source=site_navigation&utm_medium=sidebar_link&utm_campaign=latest_news&utm_term=silver_ab_sidebar_news
Published: