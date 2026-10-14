erste Drohnen-Dockingstation mit automatischem Akkuwechsel in 25 Sekunden für jederzeit einsatzbereite Unterstützung aus der Luft

DJI Dock 4 kommt mit der neuen DJI Matrice 5TD, die mit Weitwinkel- und Infrarotkameras, mmWave-Radar, LiDAR und KI-gestützter Echtzeiterkennung von 17 Objektarten ausgestattet ist

SHENZHEN, China, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute das DJI Dock 4 vor. Es ist die erste Drone-in-a-Box-Lösung von DJI mit automatisiertem Akkuwechsel in nur 25 Sekunden und gilt als neuer Maßstab für den kontinuierlichen Drohneneinsatz. Mit dieser neuen Funktion können Einsatzkräfte die Zeitspanne zwischen dem Eingang einer Meldung und dem Erreichen eines umfassenden Lageüberblicks deutlich verkürzen. Dadurch können Teams Einsatzorte schneller beurteilen und den Einsatzkräften vor Ort bessere Echtzeitinformationen zur Verfügung stellen. Darüber hinaus ist das DJI Dock 4 mit der neuen DJI Matrice 5TD ausgestattet, einer Drohne für den professionellen Einsatz mit mehreren Sensoren für mehr Vielseitigkeit und zuverlässigere Flüge bei Tag und Nacht. In Kombination mit der DJI O4 Ground Station kann eine Drohne von einer noch höher gelegenen Position aus eingesetzt werden, um auch in Umgebungen mit Hindernissen eine stabile Kommunikation zu gewährleisten. Als Dock-as-a-First-Responder-Lösung (DFR) gewährleistet das DJI Dock 4 jederzeit einsatzbereite Unterstützung aus der Luft für die öffentliche Sicherheit, die Notfallhilfe, die Inspektion abgelegener Infrastruktur, die nächtliche Überwachung und die Vermessung.

In Sekundenschnelle startklar für kürzeste Reaktionszeiten

Mit dem DJI Dock 4 kann die Matrice 5TD nach Erteilung eines Befehls aus der Ferne sofort gestartet werden. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21 m/s kann die Drohne noch vor den Einsatzkräften vor Ort eintreffen und dank eines Livestreams mit geringer Latenz und einer schnellen Datenübertragung ein Lagebild in Echtzeit liefern. Aufgrund der dedizierten Videoübertragungsarchitektur beträgt die Latenz zwischen Drohne und Cloud lediglich bis zu 160 ms und ist damit rund 32 Prozent niedriger als bei der Vorgängergeneration, was eine flüssigere Live-Ansicht bietet. Um eine kontinuierliche Unterstützung bei Notfalleinsätzen zu gewährleisten, kann das DJI Dock 4 einen vollautomatischen Akkuwechsel in nur 25 Sekunden durchführen und die Zeit zwischen den Flügen von einer 30-minütigen Ladezeit auf wenige Sekunden verkürzen. Darüber hinaus ermöglicht die Matrice 5TD eine Flugzeit von bis zu 59 Minuten, sodass bei einem Start eine größere Fläche abgedeckt werden kann.