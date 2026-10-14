🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    SPD-Fraktionschef Miersch fordert 'Gerechtigkeitscheck' für Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Miersch betont unterschiedliche Reformakzente
    • 45 Arbeitsjahre bleiben für SPD zentrale Rentenfrage
    • SPD fordert Kostendeckel und gerechtere Pflegeversicherung
    SPD-Fraktionschef Miersch fordert 'Gerechtigkeitscheck' für Reformen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat im Bundestag die unterschiedlichen Akzente von Union und Sozialdemokraten bei den anstehenden Reformen betont. Alle in der SPD, auch der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweizer, seien "überzeugte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten", sagte Miersch nach einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

    CDU, CSU und SPD lägen in vielen Punkten "weit auseinander, wenn es um die Frage von Gerechtigkeit geht", so der SPD-Fraktionschef. "Herr Bundeskanzler, das Thema Umverteilung, darüber diskutieren wir dann auch noch mal", richtete er sich an Merz. So brauche es "eine gerechtere Erbschaftsteuer".

    Frührente ist für SPD "zentrale Frage"

    Mit Blick auf die große Rentenreform, für die Schweitzer in den nächsten Wochen ein Konzept vorlegen soll, betonte Miersch, die Frage des Umgangs mit jemandem, der 45 Jahre lang gearbeitet habe, werde "für uns eine zentrale Frage bei den kommenden Beratungen sein". Er unterstrich: "Das steht fest."

    Am Vortag hatte sich Merz betont, dass es nicht gerecht sei, wenn Beschäftigte, die noch arbeiten könnten, bereits Bezüge bekämen. Damit stellte er sich hinter die von der Rentenkommission vorgeschlagene Abschaffung der abschlagsfreien Vollrente nach 45 Beitragsjahren in heutiger Form. Die SPD, aber auch Teile der CDU wollen an der beliebten Rentenart festhalten.

    Miersch stellte sich hinter die Aufforderung von Merz an Schweitzer, vor Vorlage des Renten-Entwurfs Bundestagsfraktionen und Länder einzubeziehen. Auch er wünsche sich, "dass tatsächlich die Fraktionen und die Bundesländer jetzt bereits einbezogen werden in diesen Prozess". Das verspreche Erfolg.

    Miersch pocht auf Pflege-Kosten-Deckelung

    Bei der geplanten Strukturreform der Pflegeversicherung kündigte Miersch an, dass Kosten gedeckelt werden und das Nebeneinander zwischen privat und gesetzlich gerechter gestalten werden solle. "Das sind für uns Gerechtigkeitsfragen, die auf die Tagesordnung im Bereich Pflege gehören." Am Morgen hatte das Kabinett auf Initiative von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) eine Pflegestrukturkommission auf den Weg gebracht.

    Bei einem bereits auf den Weg gebrachten akuten Spargesetz für die Pflege hatte sich die SPD nicht mit Forderungen nach einem Kostendeckel für die Eigenteile im Heim durchsetzen können.

    Für Miersch "geht es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten um einen Gerechtigkeitscheck bei zentralen Voraussetzungen, zentralen Fragen"./bw/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    SPD-Fraktionschef Miersch fordert 'Gerechtigkeitscheck' für Reformen SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat im Bundestag die unterschiedlichen Akzente von Union und Sozialdemokraten bei den anstehenden Reformen betont. Alle in der SPD, auch der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweizer, seien "überzeugte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     