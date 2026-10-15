McDonald's Outperformt: Diese Restaurant-Aktie steigt 40 Prozent – und hat Luft

Der Mutterkonzern der US-Restaurantkette Chili's, hat 2026 bereits mehr als 40 Prozent zugelegt. Und nach Einschätzung der Investmentbank Jefferies könnte die Schere zwischen beiden Aktien noch größer werden.

Während McDonald's sich in einer Krise befindet und der Kurs seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert verloren hat, läuft es für einen Konkurrenten deutlich besser: Brinker International.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die neue Wachstumsstory

Jefferies-Analyst Alexander Slagle hat Brinker von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 230 auf 255 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem weiteren Aufwärtspotenzial von 26 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Der Grund für den Optimismus: Chili's hat seine jahrelange Neuausrichtung erfolgreich umgesetzt. Mit einer stärkeren Präsenz in sozialen Netzwerken, überarbeiteten Speisekarten und preisgünstigen Angeboten gewinnt die Restaurantkette neue Gäste und steigert ihre Umsätze.

Nach Einschätzung von Slagle entwickelt sich daraus inzwischen ein dauerhaft tragfähiges Wachstumsmodell. Höhere Umsätze und bessere Gewinnmargen ermöglichen zusätzliche Investitionen, die wiederum neue Kunden anlocken und Marktanteile sichern sollen.

Dabei ist das Potenzial laut Jefferies längst nicht ausgeschöpft. Rund 40 Prozent der Speisekarte von Chili's müssen noch überarbeitet werden. Weitere Verbesserungen könnten die Kundenbindung stärken und das Wachstum über Jahre antreiben.

Wall Street sieht noch mehr Kurspotenzial

Der Optimismus beschränkt sich nicht auf Jefferies. Von 23 Analysten, die Brinker International beobachten, empfehlen laut LSEG insgesamt 20 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Die übrigen drei raten zum Halten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei mehr als 264 US-Dollar und damit sogar oberhalb der neuen Jefferies-Prognose. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht dies einem rechnerischen Potenzial von gut 30 Prozent.

Mein Tipp: Brinker schmeckt dem Depot

Während McDonald's an der Börse mit einer schwachen Kursentwicklung kämpft, überzeugt Brinker die Analysten mit seinem Wachstumskurs. Trotz der bereits kräftigen Rallye könnte die Aktie ihre Erfolgsserie fortsetzen und 2026 das vierte Gewinnjahr in Folge verbuchen.

Für Anleger ist Brinker damit die deutlich bessere Wahl für das Depot als McDonalds.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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