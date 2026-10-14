Börsen Start Update
Börsenstart USA - 14.10. - US Tech 100 schwach -1,00 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht bei 51.717,85 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +4,36 %, Amgen +3,21 %, Merck & Co +2,88 %, Walmart +2,63 %, Caterpillar -0,39 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,32 %, Goldman Sachs Group -0,50 %, Sherwin-Williams -0,41 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:58:35) bei 30.260,82 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Intuit +3,40 %, Amgen +3,21 %, Walmart +2,63 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,57 %, Honeywell Technologies +2,39 %
Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -13,70 %, Nebius Group Registered (A) -9,39 %, Lumentum Holdings -4,78 %, Arm Holdings -4,59 %, Palo Alto Networks -4,57 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:45) bei 7.759,60 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +4,36 %, Eli Lilly +4,11 %, Cboe Global Markets +3,98 %, Pfizer +3,54 %, Intuit +3,40 %
Flop-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) -25,00 %, Progressive -8,54 %, State Street -6,83 %, Dell Technologies Registered (C) -6,62 %, Oracle -6,11 %
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