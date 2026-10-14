Schwarzes Meer immer mehr Kriegsschauplatz

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat angesichts jüngster Angriffe auf zivile Schiffe vor der bulgarischen Schwarzmeerküste verlangt, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten und Moskau keine wirtschaftlichen Geschenke zu machen. "Geschenke bestärken Putin auf seinem Kurs. Nur Härte schafft Gesprächsbereitschaft", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner bulgarischen Amtskollegin Welislawa Petrowa-Tschamowa in Berlin. Den jüngsten Diesel-Deal von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin erwähnte Wadephul dabei nicht ausdrücklich.

Das Schwarze Meer werde mehr und mehr zum Kriegsschauplatz, warnte der Außenminister nach schweren Angriffen auf zivile Schiffe in der bulgarischen Wirtschaftszone, die letzten beiden erst am Dienstag. "Wir dürfen diese Eskalation, diese Aggression Russlands nicht einfach geschehen lassen." Wadephul ergänzte: "Wir sitzen hier ganz sprichwörtlich im selben Boot. Wir sind alle im Fadenkreuz." Petrowa-Tschamowa sagte, die Sicherheit im Schwarzen Meer sei untrennbar mit der Sicherheit Europas verbunden. Bulgarien arbeite mit seinen Partnern an einem Ende der Angriffe auf Handelsschiffe.