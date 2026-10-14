Durchsuchungen wegen Betrugs bei Nato-Schiffsdiensten

OSLO (dpa-AFX) - Ermittlungsbehörden in mehreren Ländern ermitteln wegen des Verdachts der Bestechung und des Rechnungsbetrugs bei Dienstleistungen für Nato-Militärschiffe. In Deutschland wurden heute von der Hamburger Polizei Durchsuchungen bei zwei Unternehmen und in einer Wohnung durchgeführt. In Norwegen erfolgten fünf Festnahmen, in Rumänien wurden ein Unternehmen sowie mehrere Privathaushalte durchsucht.

Konkret geht es laut der EU-Justizbehörde Eurojust um unrechtmäßige Rechnungen eines Unternehmens sowie von Subunternehmen für sogenannte Husbandry Services. Dabei handelt es sich um logistische und organisatorische Dienstleistungen zur Versorgung von Militärschiffen und deren Besatzungen während Hafenaufenthalten in Nordwesteuropa.