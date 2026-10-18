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    BYD will Toyota stürzen

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    Chinas Auto-Giganten auf dem Vormarsch: Für VW wird es jetzt gefährlich

    BYD will Toyota überholen, Geely expandiert nach Kanada. Chinas Autobauer greifen weltweit an und erhöhen den Druck auf Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.

    Für Sie zusammengefasst
    BYD will Toyota stürzen - Chinas Auto-Giganten auf dem Vormarsch: Für VW wird es jetzt gefährlich
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Chinas Autohersteller drängen mit immer größerem Selbstbewusstsein auf den Weltmarkt. Luxus-SUVs mit Kühlschränken, leistungsstarke Pick-ups und hochmoderne Elektroautos sollen neue Kunden gewinnen. Ausgerechnet in den USA, dem zweitgrößten Automarkt der Welt, bleiben die Fahrzeuge jedoch weitgehend ausgesperrt. Hohe Zölle und strenge Sicherheitsvorschriften erschweren den Marktzugang erheblich. Auf dem Pariser Autosalon machten Konzerne wie BYD, Geely und Changan deutlich, dass sie ihre internationale Expansion trotzdem beschleunigen wollen. Hintergrund ist der harte Wettbewerb in China, wo Preiskämpfe und eine schwächere Nachfrage die Hersteller unter Druck setzen.

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    BYD will Toyota vom Thron stoßen

    Besonders ambitioniert zeigt sich BYD. Konzernmanagerin Stella Li erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass der Hersteller Toyota als weltweit größten Autobauer nach Absatz überholen wolle. Dafür sei der US-Markt nicht zwingend notwendig. Die Herausforderung ist gewaltig: Toyota verkaufte 2025 rund 11,3 Millionen Fahrzeuge, BYD dagegen 4,6 Millionen. Die Chinesen müssten ihren Absatz damit mehr als verdoppeln. Auch Changan verfolgt ehrgeizige Ziele. Der staatliche Hersteller will seine Exporte außerhalb Chinas bis zum Ende des Jahrzehnts auf 1,5 Millionen Fahrzeuge steigern und zu den zehn größten Autobauern der Welt aufsteigen.

    Geely nimmt Nordamerika ins Visier

    Während BYD einen US-Markteintritt vorerst ausschließt, plant Geely ab 2027 den Einstieg in Kanada. In Mexiko haben chinesische Hersteller laut dem Wall Street Journal bereits mehr als 20 Prozent Marktanteil erreicht. Für Europas Autobauer ist diese Entwicklung eine Warnung. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz müssen sich zunehmend gegen chinesische Konkurrenten behaupten, die längst nicht mehr nur mit niedrigen Preisen, sondern auch mit Technologie und hochwertiger Ausstattung punkten. Für Anleger bleibt die internationale Expansion ein wichtiger Wachstumstreiber der chinesischen Autoaktien. Gleichzeitig könnten der intensive Preiskampf, hohe Investitionen und politische Handelsbarrieren die Profitabilität belasten. Vor allem für Volkswagen wächst der Wettbewerbsdruck auf mehreren wichtigen Absatzmärkten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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