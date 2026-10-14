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    Gasumlage, Zuckersteuer, Tabaksteuer: Gesetze gegen die Wirtschaftlichkeit

    Neue Gasumlage, Zuckersteuer, Tabaksteuer: Das sind allesamt Gesetze gegen die Wirtschaftlichkeit. Warum werden wir für dumm gehalten?

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    Kommentar - Gasumlage, Zuckersteuer, Tabaksteuer: Gesetze gegen die Wirtschaftlichkeit
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Gasumlage, Zuckersteuer, Tabaksteuer: Das sind alles Gesetze gegen die Wirtschaftlichkeit.

    Man könnte sagen: Klar, die Bundesregierung gewichtet die Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürgern höher als den Gewinn einzelner Unternehmen.

    Oder man dreht noch kräftiger an der Populismus-Schraube und sagt: der Profit weniger Großkonzerne.

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    Hier geht die Moral also vor: das Gesetz der geplanten Tabak- und Zuckersteuer soll schützen, der Gesundheit wegen; vor allen Dingen soll es aber Geld bringen. Alles richtig, oder?

    Hier beginnt die Doppelmoral: denn die Mehreinnahmen aus der Tabaksteuer fließen nicht in das Gesundheitssystem. Außerdem: Ist der Bürger nicht mündig genug selbst zu entscheiden, ob er rauchen oder Zucker essen will? Diese Gesetze erscheinen im Pelz der Moral und bedeuten vor allen Dingen eines: Bevormundung.

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    Ja, aber die großen Konzerne werden jetzt ordentlich zur Kasse gebeten: Nein, sie leiten es an die Kunden weiter. Und die großen Unternehmen werden diese Erhöhungen überstehen, während kleinere Unternehmen darunter schwerer zu leiden haben werden. 

    Hemut Kohl pflegte noch zu sagen: "Rauchen ist persönliche Freiheitsenscheidung." Warum entmündigt man im Namen der Fürsorge?

    Jeder kann selbst die Verpackungen lesen, ob Zucker in den Produkten enthalten ist und frei entscheiden, diese nicht zu kaufen.

    Ohnehin ist die Konsumkultur geprägt von Dingen ohne Eigenschaft, wie Slavoj Žižek schreibt: "In allen Bereichen haben wir zunehmend das Ding ohne sein Wesen. Wir haben Bier ohne Alkohol, Fleisch ohne Fett, Kaffee ohne Koffein – und sogar virtuellen Sex ohne Sex."

    Und jetzt: eine Steuer ohne Steuer. Denn eine Steuer, ein neues Gesetz, sollte der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Tun sie aber alle nicht.

    Die Gesetzesvorlage zur neuen Gasumlage sieht etwa vor, dass eine Bundesreserve angelegt werden soll. Das kommt allen zugute, deswegen müssten Mittel aus dem Bundeshaushalt dafür verwendet werden. Stattdessen werden die Gaskunden an den Tropf gelegt.

    Und liebe Weltverschwörer: Statt auf die Reptilien zu achten, wagt mal einen Blick auf den Boden der Tatsachen.

    Das Ergebnis: Die CDU macht bessere SPD-Klientel-Politik als sie selbst. Statt aber die Exteme von Links oder Rechts zu bemühen, fehlt es an einem: Der echten Mitte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

     

     

     

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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