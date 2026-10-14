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    Zeuge

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    Kein persönliches Motiv gegen Ex-Minister Scheuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Zeugen bekräftigen Verschiebungsangebot zur Maut
    • Scheuer und Schulz bestreiten Vorwürfe im Prozess
    • Im Oktober sollen weitere Unternehmenszeugen aussagen
    Zeuge - Kein persönliches Motiv gegen Ex-Minister Scheuer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Prozess gegen Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut haben zwei zentrale Zeugen erneut zu einem entscheidenden Gespräch ausgesagt. Dabei wies der Chef des Ticketspezialisten CTS Eventim , Klaus-Peter Schulenberg (75), vor dem Landgericht Berlin weiter eine persönliche Motivation für seine Darstellung des Treffens zurück. "Ich habe kein persönliches Interesse am Ausgang des Verfahrens - und schon gar keine Rachsucht", so der Unternehmer.

    Laut Anklage sollen Scheuer (52) und der mitangeklagte frühere Verkehrs-Staatssekretär Gerhard Schulz (60) im Untersuchungsausschuss des Bundestags "bewusst wahrheitswidrig" und "entgegen ihrer tatsächlichen Erinnerung" angegeben haben, sie könnten sich nicht an ein "Verschiebungsangebot" bei einem Gespräch im November 2018 erinnern. Scheuer und Schulz bestreiten die Vorwürfe. So hatte Scheuer vor Gericht gesagt: "An ein Verschiebungsangebot habe ich keine Erinnerung."

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    Fragen der Verteidigung

    Schulenberg und sein Geschäftspartner Georg Kapsch (67), Chef der österreichischen Firma Kapsch , berichteten jedoch jeweils vor Gericht erneut von so einem Angebot. Demnach soll Scheuer angeboten worden sein, mit Vertragsabschlüssen zur Pkw-Maut zu warten, bis der Europäische Gerichtshof (EuGH) über eine Klage entschieden habe.

    Die Firmen der beiden Unternehmer waren als Betreiber der geplanten Pkw-Maut vorgesehen. An dem Treffen nahmen die Geschäftsmänner einerseits und Scheuer mit dem damaligen Staatssekretär Schulz andererseits teil.

    Am vierten Prozesstag stellten ausschließlich die Anwälte der Angeklagten Fragen und versuchten die Aussagen der Zeugen zu erschüttern. Allein Schulenberg wurde rund drei Stunden befragt.

    Weitere Zeugen von Unternehmen

    Der Prozess soll am 26. Oktober fortgesetzt werden. Als Zeugen sollen dann zwei Mitglieder der Führungsebene beider Unternehmen befragt werden. Insgesamt hat das Gericht nach Angaben einer Sprecherin bislang zehn Zeugen geladen.

    Die in Deutschland geplante Pkw-Maut war im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden. Zentraler Knackpunkt war, dass nur Fahrer aus dem Inland für die Maut voll bei der Kfz-Steuer entlastet werden sollten. Scheuer war damals Verkehrsminister. Ihm wurde vorgeworfen, Verträge Ende 2018 geschlossen zu haben, bevor Rechtssicherheit bestand. In der Folge des EuGH-Urteils entstand ein Millionenschaden für den Steuerzahler./mvk/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 60,40 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +12,77 %/+65,84 % bedeutet.





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