Ab diesem Zeitpunkt könnte es an der Wall Street richtig krachen

Matt Amberson, Gründer des Optionsanalysehauses ORATS, bezeichnete die aktuelle Phase gegenüber MarketWatch als "die Ruhe vor dem Sturm". Noch ist davon an den großen Indizes wenig zu sehen. Auch am Dienstag blieb der S&P 500 ohne Tagesverlust von 1 Prozent oder mehr und verlängerte diese Serie damit auf 53 Handelstage. Gleichzeitig blieb das Handelsvolumen verhalten, während sich die großen Indizes zuletzt überwiegend seitwärts bewegten.

Der Optionsmarkt schlägt Alarm: Ab dem 28. Oktober könnten die erwarteten täglichen Schwankungen des S&P 500 im Schnitt um rund 50 Prozent zunehmen. Genau an diesem Tag entscheidet die US-Notenbank Federal Reserve über die Zinsen. Danach folgen wichtige Quartalszahlen, die Zwischenwahlen am 3. November und der US-Arbeitsmarktbericht am 6. November – eine ungewöhnlich dichte Serie möglicher Kurstreiber.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter der Oberfläche sieht das Bild deutlich unruhiger aus. Viele Einzelaktien im S&P 500 liegen bereits 10 Prozent oder mehr unter ihren jüngsten Hochs. Die Indexebene blieb vor allem deshalb stabil, weil Schwäche in einzelnen Sektoren immer wieder durch Stärke anderswo ausgeglichen wurde. Besonders die großen KI-Gewinner wie Meta, Nvidia und Microsoft haben einen erheblichen Teil der Rallye getragen.

Hinzu kommt ein historisch ungewöhnlich langer Zeitraum ohne größere Korrektur. Seit dem Ende des letzten Rückgangs von mindestens 10 Prozent sind inzwischen 553 Handelstage vergangen. Laut Bespoke Investment Group zählt die Serie damit weiter zu den längsten seit 1950 – und ist mehr als doppelt so lang wie der historische Durchschnitt von 246 Tagen zwischen zwei Korrekturen.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen



Gleichzeitig sind die Renditen von US-Staatsanleihen auf die höchsten Niveaus seit Jahrzehnten gestiegen. Small Caps und andere zinssensible Marktsegmente reagieren darauf bereits empfindlicher, während die großen KI-Titel den Gesamtmarkt bislang stützen.

Für Anleger entsteht damit ein gefährliches Setup: außergewöhnlich geringe Indexschwankungen, ein ungewöhnlich langer Zeitraum ohne Korrektur und gleichzeitig eine ganze Kette neuer Auslöser innerhalb weniger Tage. Der Optionsmarkt preist genau deshalb ab Ende Oktober deutlich mehr Bewegung ein. Ob daraus nur stärkere Tagesschwankungen oder eine echte Korrektur wird, ist offen – aber die Ruhe, an die sich Anleger gewöhnt haben, könnte bald vorbei sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8129,10 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!