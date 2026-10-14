Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 2
Performance 1M: -2,37 %
Performance 1M: -2,37 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie nahe 140 Euro: Einige hoffen, dass diese Marke hält, und sehen bei intakten Unterstützungen weiter Chancen. Andere erwarten zusätzlichen Auftrieb durch steigende Märkte, während Sorgen um eine mögliche KI-Blase, hohe Bewertungen und höhere Zinsen belasten könnten. Zudem wird von Abverkäufen zum Handelsende berichtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Merck
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 3
Performance 1M: +7,70 %
Performance 1M: +7,70 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +5,23 %
Performance 1M: +5,23 %
Zalando
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 5
Performance 1M: +8,04 %
Performance 1M: +8,04 %
Airbus
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 6
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
? wallstreetONLINE-Community zu Airbus (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel, ob Airbus sein Auslieferungsziel bis Jahresende erreicht. Diskutiert werden die zuletzt erreichten Stückzahlen, fehlende Triebwerke und wiederkehrende Produktionsengpässe. Anleger hinterfragen, warum die Produktion trotz hoher Auslastung und großem Auftragsbestand nicht gleichmäßiger läuft, und äußern Skepsis gegenüber den Unternehmenszielen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 7
Performance 1M: -3,74 %
Performance 1M: -3,74 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 8
Performance 1M: +6,74 %
Performance 1M: +6,74 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 44,44%
|PUT: 55,56%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -11,11 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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