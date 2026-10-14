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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,32 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 2
    Performance 1M: -2,37 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie nahe 140 Euro: Einige hoffen, dass diese Marke hält, und sehen bei intakten Unterstützungen weiter Chancen. Andere erwarten zusätzlichen Auftrieb durch steigende Märkte, während Sorgen um eine mögliche KI-Blase, hohe Bewertungen und höhere Zinsen belasten könnten. Zudem wird von Abverkäufen zum Handelsende berichtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Merck
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 3
    Performance 1M: +7,70 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    MTU Aero Engines
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,23 %
    Chart MTU Aero Engines
    ISIN: DE000A0D9PT0
    WKN: A0D9PT
    Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Zalando
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,04 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,13 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Airbus (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel, ob Airbus sein Auslieferungsziel bis Jahresende erreicht. Diskutiert werden die zuletzt erreichten Stückzahlen, fehlende Triebwerke und wiederkehrende Produktionsengpässe. Anleger hinterfragen, warum die Produktion trotz hoher Auslastung und großem Auftragsbestand nicht gleichmäßiger läuft, und äußern Skepsis gegenüber den Unternehmenszielen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Henkel VZ
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,74 %
    Chart Henkel VZ
    ISIN: DE0006048432
    WKN: 604843
    Die Henkel VZ Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 44,44% PUT: 55,56%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -11,11 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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