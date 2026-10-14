Aktien mit extremer Performance im DAX am 14.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie nahe 140 Euro: Einige hoffen, dass diese Marke hält, und sehen bei intakten Unterstützungen weiter Chancen. Andere erwarten zusätzlichen Auftrieb durch steigende Märkte, während Sorgen um eine mögliche KI-Blase, hohe Bewertungen und höhere Zinsen belasten könnten. Zudem wird von Abverkäufen zum Handelsende berichtet.