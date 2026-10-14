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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,88 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang auf unter 160 Euro gegenüber dem Kapitalerhöhungspreis von 300 Euro und einen jüngsten Tagesanstieg von 10 Prozent ohne Nachrichten. Diskutiert werden schwache Halbjahreszahlen und der stark negative Cashflow, mögliche Abweichungen von den Erwartungen aus dem Kapitalerhöhungsprospekt sowie ausstehende Informationen zu Satelliten und den Neunmonatszahlen. Charttechnisch werden 98 bis 100 Euro als mögliche Marke genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

    Evotec
    Tagesperformance: +4,07 %
    Platz 2
    Performance 1M: -12,35 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,07 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursanstieg nach vorläufigen Quartalszahlen: Umsatz und EBITDA lagen über den Erwartungen, der Jahresausblick blieb jedoch unverändert. Einige sehen darin eine Stabilisierung, andere befürchten wegen der zeitlichen Verschiebung schwache Q4-Zahlen und keinen nachhaltigen Turnaround. Diskutiert werden außerdem die unrentable Geschäftslage, nötige Restrukturierungen und Folgedeals, das RBC-Kursziel von 10 Euro sowie hohe Leerverkaufspositionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 3
    Performance 1M: +11,77 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Nordex
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,11 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,56 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 6
    Performance 1M: +4,14 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,27 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile HENSOLDT-Aktie: Einige sehen eine Stabilisierung, andere warnen vor Fehlausbrüchen und einem möglichen Rückgang unter 70 Euro. Ein Waffenstillstand könnte laut Beiträgen kurzfristig Kursziele von 60 oder sogar 40 Euro auslösen, falls Aufrüstung und Aufträge nachlassen. Dem stehen Erwartungen an steigende Nachfrage nach Radar-, KI- und Drohnenabwehrsystemen sowie neue Lieferungen an die Ukraine gegenüber. Als Risiken gelten begrenzte Lieferkapazitäten und bestehende Auftragsrückstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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