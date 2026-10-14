Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,07 %
Performance 1M: -12,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,98 %
Performance 1M: +11,77 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: -9,11 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: -2,56 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: +4,14 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -3,74 %
Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: +6,27 %
? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.