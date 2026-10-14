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    Aktien New York

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    Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte

    Für Sie zusammengefasst
    • September-Inflation bremst Appetit auf US-Aktien
    • Zinssensible Technologieaktien geraten unter Druck
    • Nasdaq 100 fällt ein Prozent, S&P 500 sinkt 0,6 Prozent
    Aktien New York - Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.

    Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach./la/he


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