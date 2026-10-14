Aktien New York
Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte
- September-Inflation bremst Appetit auf US-Aktien
- Zinssensible Technologieaktien geraten unter Druck
- Nasdaq 100 fällt ein Prozent, S&P 500 sinkt 0,6 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.
Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach./la/he
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Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
@Grawshak