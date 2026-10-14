Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die leichte Outperformance der Rheinmetall-Aktie gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor und einen möglichen Boden mit anhaltendem Kaufdruck. Fundamental wird gefragt, ob Rheinmetalls Produkte mit KI und moderner Drohnenkriegsführung Schritt halten. Zudem wird die Übergabe des Lynx-XM30-Prototyps an die US Army zur Erprobung thematisiert.