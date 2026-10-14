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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 14.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die leichte Outperformance der Rheinmetall-Aktie gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor und einen möglichen Boden mit anhaltendem Kaufdruck. Fundamental wird gefragt, ob Rheinmetalls Produkte mit KI und moderner Drohnenkriegsführung Schritt halten. Zudem wird die Übergabe des Lynx-XM30-Prototyps an die US Army zur Erprobung thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    argenx
    Tagesperformance: +3,35 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,71 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,35 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -3,02 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,37 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,02 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens-Energy-Aktie nahe 140 Euro: Einige hoffen, dass diese Marke hält, und sehen bei intakten Unterstützungen weiter Chancen. Andere erwarten zusätzlichen Auftrieb durch steigende Märkte, während Sorgen um eine mögliche KI-Blase, hohe Bewertungen und höhere Zinsen belasten könnten. Zudem wird von Abverkäufen zum Handelsende berichtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Airbus
    Tagesperformance: +2,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,13 %
    Chart Airbus
    ISIN: NL0000235190
    WKN: 938914
    Die Airbus Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,44 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Airbus (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zweifel, ob Airbus sein Auslieferungsziel bis Jahresende erreicht. Diskutiert werden die zuletzt erreichten Stückzahlen, fehlende Triebwerke und wiederkehrende Produktionsengpässe. Anleger hinterfragen, warum die Produktion trotz hoher Auslastung und großem Auftragsbestand nicht gleichmäßiger läuft, und äußern Skepsis gegenüber den Unternehmenszielen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: -3,74 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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