420-Milliarden-Dollar-Boom: Airbus erwartet gewaltiges Wachstum!

Der europäische Flugzeugbauer Airbus erwartet in den kommenden zwei Jahrzehnten einen kräftigen Wachstumsschub in der Luftfahrt. Bis 2045 soll sich der weltweite Markt für Luftfahrtdienstleistungen auf mehr als 420 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Gleichzeitig benötigt die Branche rund 2,4 Millionen zusätzliche Fachkräfte, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Darunter fallen 730.000 Wartungstechniker, 660.000 Piloten und rund 1,1 Millionen Kabinenbesatzungsmitglieder. Hintergrund ist der weltweit steigende Flugverkehr, insbesondere in den wachstumsstarken Märkten Asiens. Allein die globale Mittelschicht soll laut Airbus um 1,4 Milliarden Menschen wachsen. Neben neuen Flugzeugen dürfte dadurch auch die Nachfrage nach Wartung, Reparaturen, Ersatzteilen, Schulungen und digitalen Dienstleistungen deutlich zunehmen.

Für Airbus eröffnet diese Entwicklung zusätzliche Wachstumschancen. Der Konzern will sein Servicegeschäft weiter ausbauen und damit neben dem klassischen Flugzeugverkauf zusätzliche, wiederkehrende Einnahmen erzielen. Besonders digitale Wartungslösungen und vernetzte Systeme gewinnen an Bedeutung, da Fluggesellschaften ihre Betriebskosten senken und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Für Anleger könnte der langfristige Nachfrageboom die Wachstumsperspektiven der Airbus-Aktie verbessern. Allerdings stellen der zunehmende Fachkräftemangel, anhaltende Lieferkettenprobleme und mögliche Produktionsengpässe weiterhin Risiken für die Luftfahrtindustrie dar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 192,6EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!