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    Mega-Boom bis 2045

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    420-Milliarden-Dollar-Boom: Airbus erwartet gewaltiges Wachstum!

    Airbus erwartet bis 2045 einen Luftfahrtboom mit 420 Milliarden US-Dollar Marktvolumen und 2,4 Millionen neuen Fachkräften. Auch die Airbus-Aktie könnte profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Boom bis 2045 - 420-Milliarden-Dollar-Boom: Airbus erwartet gewaltiges Wachstum!
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa

    Der europäische Flugzeugbauer Airbus erwartet in den kommenden zwei Jahrzehnten einen kräftigen Wachstumsschub in der Luftfahrt. Bis 2045 soll sich der weltweite Markt für Luftfahrtdienstleistungen auf mehr als 420 Milliarden US-Dollar verdoppeln. Gleichzeitig benötigt die Branche rund 2,4 Millionen zusätzliche Fachkräfte, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

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    Darunter fallen 730.000 Wartungstechniker, 660.000 Piloten und rund 1,1 Millionen Kabinenbesatzungsmitglieder. Hintergrund ist der weltweit steigende Flugverkehr, insbesondere in den wachstumsstarken Märkten Asiens. Allein die globale Mittelschicht soll laut Airbus um 1,4 Milliarden Menschen wachsen. Neben neuen Flugzeugen dürfte dadurch auch die Nachfrage nach Wartung, Reparaturen, Ersatzteilen, Schulungen und digitalen Dienstleistungen deutlich zunehmen.

    Für Airbus eröffnet diese Entwicklung zusätzliche Wachstumschancen. Der Konzern will sein Servicegeschäft weiter ausbauen und damit neben dem klassischen Flugzeugverkauf zusätzliche, wiederkehrende Einnahmen erzielen. Besonders digitale Wartungslösungen und vernetzte Systeme gewinnen an Bedeutung, da Fluggesellschaften ihre Betriebskosten senken und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Für Anleger könnte der langfristige Nachfrageboom die Wachstumsperspektiven der Airbus-Aktie verbessern. Allerdings stellen der zunehmende Fachkräftemangel, anhaltende Lieferkettenprobleme und mögliche Produktionsengpässe weiterhin Risiken für die Luftfahrtindustrie dar.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 192,6EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

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