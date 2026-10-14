Gold, Silber oder Platin? Ein Edelmetall steht vor einer radikalen Neubewertung

Die Anleiherenditen reagierten entsprechend auf die Daten. So notieren die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit knapp 5,3 Prozent deutlich über dem Niveau, das sie noch vor der Datenveröffentlichung (5,2 Prozent) innehatten.

Die enorm wichtigen US-Inflationsdaten für September waren leider nicht dazu angetan, die Gemüter zu beruhigen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,7 Prozent zu. Erwartet wurde ein Anstieg um 3,6 Prozent. Im Vergleich zum August stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent. Der Anstieg war so erwartet worden. Anders in der wichtigen Kernrate. Hier lag das Plus im Jahresvergleich mit 2,6 Prozent leicht über den Erwartungen (+2,5 Prozent). Das gleiche Bild bot sich auf Monatssicht. Im Vergleich zum August stieg die Kernrate um 0,3 Prozent, erwartet wurden 0,2 Prozent. Kurzum: Für Gold, Silber und auch Platin hätte es besser laufen können! Die üblichen Mechanismen begannen zu greifen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An den Aktienmärkten nahm man die frischen Verbraucherpreise zurückhaltend auf. DAX, Dow Jones Industrial und auch der Nasdaq 100 werden noch etwas Zeit brauchen, um sich zu orientieren. Der wichtige US-Dollar-Index jagt hingegen bereits mit Vehemenz in Richtung 103 Punkte. Die Stärke des US-Dollars belastet die Edelmetalle immer stärker. Das zuletzt an dieser Stelle skizzierte Szenario eines möglichen finalen Abverkaufs bei Gold rückt näher. Und auch dem Silberpreis stehen turbulente Tage bevor. Der Rücksetzer unter die 60 US-Dollar hat ein Verkaufssignal ausgelöst, dass Silber an den Rand eines Preisdebakels schieben könnte.

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Platin könnte vor radikaler Neubewertung stehen

In unserer letzten Platin-Kommentierung an dieser Stelle wurde die damals frische Platin-Prognose für 2026 des WPIC (World Platinum Investment Council) thematisiert. Das WPIC ist die Branchenorganisation der Platinproduzenten, unter anderem sind Valterra Platinum (ehemals Anglo American Platinum), Impala Platinum (Implats) oder Northam Platinum vertreten. Das WPIC stellte in der neuen Prognose von Defizit auf Überschuss. In Zahlen: Noch im Bericht zum 1. Quartal erwartete das WPIC für das Jahr 2026 ein Defizit in Höhe von 297.000 Unzen Platin. Im Bericht des 2. Quartals kippte das Ganze. Das WPIC erwartete darin einen Überschuss von 265.000 Unzen Platin. Neben massiven Abflüssen aus den physisch besicherten Platin-ETFs wurde auch eine deutlich geringere Nachfrage aus dem Automobilbau und der Schmuckindustrie für die Prognoseanpassung verantwortlich gemacht.

Fazit – Platinpreis bald dreistellig?

Der Markt preist offenkundig eine nachhaltige Eintrübung des fundamentalen Umfelds ein. Die Stärke des US-Dollars ist beeindruckend. Die haussierenden Ölpreise halten die Renditen auf einem hohen Niveau, was wiederum die Dollarrallye antreibt. Angesichts der Inflationsdaten kommt der anstehenden FOMC-Sitzung am 27. / 28. Oktober eine große Bedeutung zu. Kommt es bereits im Oktober zu einer Leitzinsanhebung der Fed?

Zum Problem könnte zudem die technische Verfassung des Edelmetalls werden. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 1.700 US-Dollar richten sich die Blicke nun auf die zentrale Unterstützung von 1.500 US-Dollar. Solange der Platinpreis oberhalb dieses Bereiches notiert, ist alles halbwegs im grünen Bereich. Ein Rücksetzer könnte jedoch fatale Folgen nach sich ziehen. Ein frisches Verkaufssignal könnte noch einmal die Preisbereiche um 1.250 US-Dollar und 1.000 US-Dollar ins Spiel bringen. Auch ein kurzzeitiges Abtauchen des Platinpreises unter die 1.000 US-Dollar ist dabei nicht kategorisch auszuschließen. Aber noch ist es nicht soweit – noch notiert Platin oberhalb von 1.500 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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