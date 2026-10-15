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    Buffetts Erbe setzt auf Tech

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    Berkshire legt 330 Millionen Dollar drauf – diese Aktie explodiert um 41 Prozent

    Berkshire baut seine Wette auf Bending Spoons kräftig aus. Hinter dem Kurssprung steckt aber mehr als nur der große Name – das frische Geld soll die nächste Übernahmerunde finanzieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Buffetts Erbe setzt auf Tech - Berkshire legt 330 Millionen Dollar drauf – diese Aktie explodiert um 41 Prozent
    Foto: Richard Drew - AP

    Berkshire Hathaway legt bei Bending Spoons kräftig nach – und die Börse reagiert mit einem massiven Kurssprung. Der US-Konzern investiert weitere 330 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 297 Millionen Euro, in das italienische Technologieunternehmen und erhöht seinen Anteil damit auf 4 Prozent. Die Aktie von Bending Spoons sprang am Mittwoch im US-Handel um rund 41 Prozent nach oben.

    Berkshire hatte bereits beim Börsengang von Bending Spoons im Juli Aktien im Wert von 600 Millionen US-Dollar gekauft. Nun kommen 10 Millionen neu ausgegebene Stammaktien hinzu, die Berkshire im Rahmen einer Privatplatzierung für jeweils 33 US-Dollar übernimmt. Bemerkenswert: Der Preis liegt rund 13 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 37,86 US-Dollar. Die Transaktion steht noch unter den üblichen Abschlussbedingungen.

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    Für Bending Spoons kommt das frische Kapital zur richtigen Zeit. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, digitale Firmen zu übernehmen und neu auszurichten. Unser Aktienexperte Markus Weingran hatte die Aktie bereits im Juli kurz nach dem Börsengang genauer unter die Lupe genommen und die Investmentstory vorgestellt. Zum Portfolio gehören inzwischen bekannte Namen wie AOL, Eventbrite, Evernote, Vimeo, WeTransfer, Airtable und Brightcove. Das zusätzliche Geld von Berkshire soll vor allem die nächste Runde von Übernahmen ermöglichen.

    "Bending Spoons evaluiert kontinuierlich M&A-Möglichkeiten, und unsere Pipeline ist weiterhin stark", erklärte Mitgründer und Akquisitionschef Francesco Patarnello laut CNBC. Die Berkshire-Investition stärke die finanzielle Flexibilität und die Fähigkeit, weitere attraktive Übernahmeziele zu verfolgen.

    Für Anleger ist auch der Zeitpunkt interessant. Die neue Beteiligung ist eine der auffälligeren Technologie-Investitionen von Berkshire, seit Greg Abel zu Jahresbeginn die Führung von Warren Buffett übernommen hat. Insgesamt hat Berkshire seit dem Börsengang damit bereits 930 Millionen US-Dollar in Bending Spoons gesteckt.

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    Der Kurssprung zeigt, wie stark der Name Berkshire weiterhin wirkt. Gleichzeitig liefert der Deal Bending Spoons neues Kapital für genau jene Strategie, mit der das Unternehmen groß geworden ist: angeschlagene oder unterentwickelte Digitalmarken kaufen, umbauen und weiterentwickeln. Mit Berkshire als 4-Prozent-Aktionär bekommt diese Übernahmestrategie nun deutlich mehr finanziellen Spielraum.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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