Cboe Global Markets Aktie weiter im Aufwärtstrend - 14.10.2026

Der Höhenflug der Cboe Global Markets Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +4,14 % zu Buche, die Aktie notiert bei 271,90€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Cboe Global Markets Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 271,90€, mit einem Plus von +4,14 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Cboe Global Markets Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +12,29 %.

Auf Wochensicht steht bei der Cboe Global Markets Aktie damit ein Gewinn von +10,29 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Cboe Global Markets auf +25,70 %.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,75 %. Cboe Global Markets entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,29 % 1 Monat +12,99 % 3 Monate +12,29 % 1 Jahr +29,72 %

Informationen zur Cboe Global Markets Aktie

Stand: 14.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 104 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,32 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, London Stock Exchange Group und Co.

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,03 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -0,50 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +0,12 %. CME Group Registered (A) legt um +2,21 % zu Intercontinental Exchange notiert im Minus, mit -0,18 %.

Die Aktie von Cboe Global Markets erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,76 %, über 10 Jahre bei 16,21 %.

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Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.