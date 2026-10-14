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    Aktien Frankfurt Schluss

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    DAX von US-Inflationsdaten ausgebremst – Anleihen werden immer attraktiver

    Die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise sorgen für neue Nervosität an den Aktien- und Anleihemärkten.

    Vor allem die stark gestiegenen Benzin- und Dieselpreise hinterlassen inzwischen deutliche Spuren in der Inflation. Dass auch die Kernrate stärker als erwartet zulegt, deutet darauf hin, dass sich der Preisdruck zunehmend auf weitere Wirtschaftsbereiche ausbreiten könnte.

    Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank ihren restriktiven geldpolitischen Kurs verschärfen muss. Für die Aktienmärkte ist das eine unangenehme Entwicklung. Hohe Energiepreise treiben die Inflation, steigende Zinserwartungen halten die Anleiherenditen oben und machen Aktien mit ihren teilweise ambitionierten Bewertungen zunehmend unattraktiver. Aus dem Energiepreisschock droht damit ein länger anhaltendes Zinsproblem zu werden.

    Für Fed-Chef Kevin Warsh wird die Inflationsbekämpfung damit zur ersten großen Bewährungsprobe. Die Teuerung liegt bereits seit geraumer Zeit über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Die heutigen Daten machen deutlich, wie schwierig es werden dürfte, den Preisdruck wieder unter Kontrolle zu bringen, ohne gleichzeitig die Konjunktur zu belasten.

    Auch die Anleger in Frankfurt sind zunehmend unsicher, ob deutsche Aktien angesichts der hohen Anleiherenditen weiterhin die richtige Wahl sind. Der gestrige Abverkauf selbst guter US-Quartalszahlen und die angekündigte Umschichtung von BlackRock in Richtung Staatsanleihen hinterlassen Spuren. Solche Neuallokationen sind häufig keine kurzfristigen Entscheidungen, sondern können einen grundlegenden und länger anhaltenden Strategiewechsel einleiten.

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    Die Rechnung der Investoren verändert sich zunehmend. Hohe Anleiherenditen bieten attraktive Erträge, während die hohen Bewertungen am Aktienmarkt immer schwerer zu rechtfertigen sind. Sollte gleichzeitig der Inflationsdruck nachlassen, könnten Staatsanleihen noch stärker profitieren. Aus der bisherigen Konkurrenz zwischen Aktien und Anleihen könnte damit ein nachhaltiger Kapitalstrom in Richtung Rentenmarkt werden.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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