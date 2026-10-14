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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 14.10.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Inflation steigt wegen hoher Energiepreise
    • Chinas Exporte wachsen stark, Überschuss steigt
    • IEA warnt vor Dieselknappheit bis ins Jahr 2027
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 14.10.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP: Hohe Spritpreise treiben US-Inflation - Dollar legt zum Euro zu

    WASHINGTON - Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Analysten hatten eine stärkere Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Jahresrate von 3,6 Prozent ausgegangen.

    ROUNDUP: Chinas Exporte stark gewachsen - Überschuss auf Rekordkurs

    PEKING - Chinas Exporte haben im September ungeachtet des wachsenden Drucks von Handelspartnern deutlich zugelegt. In US-Dollar berechnet stiegen die Ausfuhren um 36,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie die Zollbehörde in Peking mitteilte. Auch die Importe erreichten mit 31 Prozent ein deutliches Plus. Der Handelsüberschuss im September lag damit bei rund 133 Milliarden US-Dollar (119 Mrd. Euro).

    ROUNDUP: Iran hält US-Angriff vor Kongresswahlen für möglich

    TEHERAN - Der Iran hält trotz gegenteiliger Aussagen von US-Präsident Donald Trump neue Angriffe noch vor den Kongresswahlen für möglich. Dies sei eine "durchaus realistische Möglichkeit, da die Trump-Regierung vor den Midterms einen Erfolg vorweisen muss", sagte der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Mohebi, im Interview der Zeitung "Tehran Times". Die Islamische Republik sei auf ein solches Szenario vorbereitet, sagte er weiter.

    Brand an Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco

    RIAD/SANAA - An der Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco ist nach einem mutmaßlichen Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz ein Feuer ausgebrochen. Es sei aufgrund eines Angriffs zu einem "begrenzten Brand" gekommen, teilte das Energieministerium in Riad mit. Es sei niemand zu Schaden gekommen. Das saudische Militärbündnis zum Kampf gegen die Huthi teilte mit, eine Rakete der Miliz sei dort abgefangen und zerstört worden.

    IEA warnt vor anhaltender Diesel-Knappheit

    PARIS - Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einer anhaltenden Verknappung des weltweiten Dieselangebots bis weit ins Jahr 2027 herein. Die kriegsbedingten Lieferausfälle im Nahen Osten und rückläufige Exporte aus Russland und Teilen Asiens hätten durch höhere Ausfuhren aus den USA und China zuletzt nicht ausgeglichen werden können, teilte die IEA in Paris in ihrem Ölmarktbericht mit.

    Zigaretten werden teurer: Steuerpläne nehmen wichtige Hürde

    BERLIN - Ein deutlicher Steueraufschlag auf Zigaretten und damit verbundene Preiserhöhungen rücken näher. Der Finanzausschuss des Bundestags stimmte am Mittwoch für ein entsprechendes Vorhaben, wie Teilnehmer berichteten.

    Kabinett bringt Zuckersteuer auf den Weg

    BERLIN - Auf Getränke mit Zuckerzusatz soll künftig eine Extra-Steuer anfallen. Einen entsprechenden Vorschlag für die Bundestagsfraktionen der schwarz-roten Koalition hat das Kabinett in Berlin auf den Weg gebracht. Vor allem Softdrinks könnten damit für die Verbraucher teurer werden. Der Beschluss im Bundestag steht allerdings noch aus.

    Merz zu EU-Handelsschutz: 'Sehen nicht länger tatenlos zu'

    BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will ein stärkeres Vorgehen der EU gegen unfaire Handelspraktiken anderer Staaten vorantreiben. Der CDU-Vorsitzende sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag zum bevorstehenden EU-Gipfel: "Wir sehen nicht länger tatenlos zu, wenn andere Staaten durch hohe Subventionen, künstlich abgewertete Währungen, Überkapazitäten und aggressive Preissetzung unserer Wirtschaft schaden."

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jkr







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