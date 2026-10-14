🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschend hohe US-Inflation belastet die Kurse

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen fielen nach höherer Inflation
    • Inflation stieg im September stärker als erwartet
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 5,26 Prozent
    US-Anleihen - Überraschend hohe US-Inflation belastet die Kurse
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) ging um 0,33 Prozent auf 104,39 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 5,26 Prozent. Sie näherte sich damit wieder dem höchsten Stand seit 2002, der in der vergangenen Woche bei 5,36 Prozent erreicht worden war.

    Am Nachmittag sorgten Preisdaten aus den USA für eine deutliche Kursbewegung am Markt für Staatsanleihen. Nachdem die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit vor der Veröffentlichung der Preisdaten zunächst bei 5,18 Prozent gehandelt worden war, legte sie in kurzer Zeit bis auf 5,32 Prozent zu, bevor eine Gegenbewegung einsetzte.

    Im September war die US-Inflation auf 3,7 Prozent gestiegen, von zuvor 3,4 Prozent. Der Markt hatte nur eine Jahresrate von 3,6 Prozent erwartet. Auch die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel war stärker als erwartet gestiegen.

    "Unter dem Eindruck der deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im September kräftig gestiegen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba die Inflationsdaten. Die Jahresrate liege nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank. "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt", sagte Umlauf und begründete damit den Anstieg der Renditen./jkr/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Anleihen Überraschend hohe US-Inflation belastet die Kurse Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) ging um 0,33 Prozent auf 104,39 Punkte zurück. Die Rendite …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     