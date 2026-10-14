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    Es geht um die Arbeitszeit

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    Mercedes: Der harte Sparkurs der Next Level Performance

    Mercedes will 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen. Es gibt verschiede Modelle, die derzeit diskutiert werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Es geht um die Arbeitszeit - Mercedes: Der harte Sparkurs der Next Level Performance
    Foto: Carsten Koall - dpa

    Next Level Performance: So heißt der harte Sparplan von Automobilhersteller Mercedes. 

    Dabei geht es um verschiedene Modelle, die diskutiert werden. Modell eins: die Arbeitszeitverlängerung bei gleichem Gehalt.

    DIese Option sieht vor, die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden zu erhöhen, ohne aber das Gehalt nach oben anzupassen. 

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    Modell zwei sieht den umgekehrten Fall vor, und ist intern derzeit auf der Agenda des Konzerns: die Kürzung der Arbeitszeit auf bis zu vier Tage. 

    Das würde konkret bedeuten: Beschäftigte mit befristeten 40-Stunden-Verträgen werden wieder auf die tarifliche Standardarbeitszeit von 35 Stunden zurückgestuft. Rechnerisch bedeutet das rund 12,5 Prozent weniger Monatsgehalt.

    Die Verhandlungen zwischen Vorstand, Gesamtbetriebsrat und der Gewerkschaft über das Gesamt-Sparpaket sind derzeit in vollem Gange. Denn es steht viel auf dem Spiel: Zuletzt wurde sogar die Schließung zweier Mercedes-Werke in Deutschland in die Waagschale geworfen.

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    Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 geht das Management von einem Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau aus (2025 lag der Gesamtumsatz bei ca. 132,2 Milliarden Euro). Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2026 im Schnitt mit einem Umsatz von rund 128,9 bis 129 Milliarden Euro.

    Nach rund 8,2 Milliarden Euro EBIT im Jahr 2025 rechnen Analysten jetzt für 2026 durchschnittlich mit einem bereinigtem Gewinn von rund 6,5 bis 6,8 Milliarden Euro.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 39,70EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 17:32 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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