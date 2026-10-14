Netflix streicht rund 1.000 Jobs - Aktie im Minus
- Netflix plant den Abbau von rund 1.000 Stellen
- Etwa sechs Prozent der Belegschaft sollen gehen
- Kürzungen treffen Personal, Recht und Technologie
LOS GATOS (dpa-AFX) - Der Videostreaming-Marktführer Netflix reagiert auf ein langsameres Wachstum seines Geschäfts mit einem deutlichen Stellenabbau. Die Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos kündigten in einer E-Mail an die Mitarbeiter die Streichung von rund sechs Prozent der Arbeitsplätze an. Netflix hatte nach jüngsten Angaben Ende vergangenen Jahres rund 16.000 Beschäftigte. Damit dürfte der Abbau etwa 1.000 Jobs treffen. Die Netflix-Aktie fiel im US-Handel in einem schwachen Marktumfeld um 1,3 Prozent.
Sarandos hatte vor einigen Wochen bei einem Konferenzauftritt gesagt, das Unternehmen wachse langsamer als ihm lieb wäre. Der Dienst ist die klare Nummer eins im Videostreaming-Geschäft mit mehr als 325 Millionen Kundenhaushalten nach jüngsten Angaben Ende 2025. Allerdings werden Nutzerzahlen nur noch unregelmäßig veröffentlicht. Im vergangenen Jahr versuchte Netflix, das Studiogeschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen - wurde aber vom Unterhaltungskonzern Paramount überboten. Paramount will nun versuchen, zusammen mit Warners Streamingdienst HBO Max einen starken Rivalen für Netflix zu schmieden.
Laut der vom Branchenblatt "Variety" veröffentlichten E-Mail sollen die Streichungen unter anderem die Bereiche Personal und Recht sowie Technologie treffen. Peters und Sarandos betonten demnach zugleich, dass Netflix weiterhin in wachstumsstarke Bereiche investieren werde. Man müsse allerdings diszipliniert sein und Prioritäten setzen, schrieben sie. Netflix legt kommende Woche aktuelle Quartalszahlen vor./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 62,59 auf Tradegate (14. Oktober 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 95,00USD was eine Bandbreite von +35,31 %/+51,23 % bedeutet.
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Ich gucke gerade FAUDA ...
Warte auf Staffel 3 Ringe der Macht...
Wird schon wieder 📈
Für mich ist das jetzt der einstieg mit einer kleinen Position. Kann gerne noch etwas fallen aber ich gehe doch eher von einem rebound aus.
Quelle: Stock3
Netflix meldet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 12,56 Mrd. USD und verfehlt damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 12,58 Mrd. USD knapp. Das verwässerte EPS liegt mit 0,80 USD über dem Konsens von 0,79 USD. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Netflix die Prognose und verengt die Umsatzspanne auf 51,0 bis 51,4 Mrd. USD.