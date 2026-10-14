DZ BANK stuft ASML auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 1800 auf 1820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal bringe Bestwerte für Umsatz, Bruttomarge, operativen Gewinn und operativen Cashflow, schrieb Ingo Wermann in einer Studie am Mittwoch. Der Anlagenhersteller für die Halbleiterfertigung werde die Nachfrage 2027 und 2028 nicht erfüllen können./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1.536EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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