RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 54,62EUR auf Tradegate (14. Oktober 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.





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