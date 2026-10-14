Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.092,73USD pro Feinunze und notiert damit -1,71 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 56,18USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,59 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 105,83USD und verzeichnet ein Minus von -0,49 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 93,80USD und verzeichnet ein Minus von -1,05 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.104,00 USD -2,17 % Platin 1.615,50 USD -3,09 % Aluminium 2.956,45 USD -1,27 % Erdgas 3,217 USD -2,97 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -5,59 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 14.10.26, 17:29 Uhr.