Termine bis 28. Oktober 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 SWE: Nordea, Q3-Zahlen 07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht 09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden 10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk 13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen 22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

^ --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 15. OKTOBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 28. Oktober

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)

08:00 GBR: BIP 8/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)

11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26

16:00 USA: Lagerbestände 8/26

18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26



--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 16. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Investor, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/26

15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Hybrid-Vorstellung eines Gutachtens der Grüne-Bundestagsfraktion zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens

BEL: EU-Gipfel, zweiter und letzter Tag



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Bawag, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Norma Group, Update Strategie



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: DSM-Firmenich, außerordentliche Hauptversammlung

USA: Jefferies, Investorentag

USA: Trade Desk, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q3/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/26

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/26

04:00 CHN: Investitionen in Sachanlagen und Immobilien bis 9/26 08:00 DEU: Auftragseingang Verarbeitendes Gewerbe 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/16



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressefrühstück Bundesverband Beteiligungskapital e.V. (BVK) und Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) zum Investitionsstandort Deutschland

LUX: Treffen der Arbeits- und Sozialminister der EU



HINWEIS

HKG: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3

12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day

17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26

09:30 POL: Industrieproduktion 9/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26

11:00 EUR: Bauproduktion 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Bericht (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Intershop, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.



08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)

07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans , Q3-Umsatz

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

22:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Q3-Zahlen

USA: PG&E, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 9/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz

10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26

13:30 USA: CFNA-Index 9/26

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26



SONSTIGE TERMINE

CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen

11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26

13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen

07:00 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

USA: Oracle, Investorentreffen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 11/26

11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26

17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26

19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

--------------------------------------------------------------------------------------- °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi



