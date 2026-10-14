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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 15. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen melden Quartalszahlen und Umsätze
    • Konjunkturdaten aus Europa, Japan und den USA
    • Gerichtsstreit, Versicherertreffen und EU-Gipfel
    TAGESVORSCHAU - Termine am 15. Oktober 2026
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    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 SWE: Nordea, Q3-Zahlen
    07:00 AUS: VAT Group, Q3-Umsatz
    07:00 CHE: DocMorris, Q3-Umsatz
    07:00 SWE: EQT, Q3-Umsatz
    07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen
    07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Produktionsbericht
    09:30 DEU: Munich Re, Online-Pk zum Rückversicherer-Treffen, Baden-Baden 10:30 DEU: Trumpf SE, Jahres-Pk
    13:00 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
    22:00 USA: Alcoa, Q3-Zahlen
    22:00 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 8/26 (detailliert)
    08:00 GBR: BIP 8/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 8/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 8/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Schätzung)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 8/26
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 USA: Erzeugerpreise 9/26
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 10/26
    16:00 USA: Lagerbestände 8/26
    18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt über Berufung von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim

    11:00 DEU: TransVer Day des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV)

    12:00 DEU: Fortsetzung Streit vor Arbeitsgericht um Zahlung von Mindestlohn in einer Werkstatt für Behinderte

    GBR: German British Business Summit 2026 - Gipfeltreffen in London

    BEL: EU-Gipfel bis 16.10.26

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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