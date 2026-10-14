^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

14. Oct 2026 / 17:35 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

+----------+------+

| Titel | Herr |

+----------+------+

| Vorname | Leo |

+----------+------+

| Nachname | Wang |

+----------+------+

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

+--------------+

| Aufsichtsrat |

+--------------+

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name

+---------------------------------------+

| Leo International Precision Health AG |

+---------------------------------------+

b) LEI

+----------------------+

| 529900R5095181VD8H48 |

+----------------------+

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

+------+--------------+

| Art | Aktie |

+------+--------------+

| ISIN | DE0005490601 |

+------+--------------+

b) Art des Geschäfts

+---------+

| Verkauf |

+---------+

c) Preis(e) und Volumen

+-----------+---------------+

| Preis(e) | Volumen |

+-----------+---------------+

| 0,83 EUR | 28.100,00 EUR |

+-----------+---------------+

d) Aggregierte Informationen

+----------+-----------------------+

| Preis | Aggregiertes Volumen |

+----------+-----------------------+

| 0,83 EUR | 28.100,00 EUR |

+----------+-----------------------+

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

+------------+

| 12.10.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

+---------------+

| Außerbörslich |

+---------------+

Ende der Mitteilung

-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,41 % und einem Kurs von 0,092 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 11:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





Schreibe Deinen Kommentar