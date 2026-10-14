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Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf
^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Verkauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen
stehenden Personen,
14. Oct 2026 / 17:35 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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| Titel | Herr |
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| Vorname | Leo |
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| Nachname | Wang |
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2. Grund der Meldung
a) Position / Status
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| Aufsichtsrat |
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b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
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| Leo International Precision Health AG |
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b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
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| Art | Aktie |
+------+--------------+
| ISIN | DE0005490601 |
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b) Art des Geschäfts
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| Verkauf |
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c) Preis(e) und Volumen
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| Preis(e) | Volumen |
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| 0,83 EUR | 28.100,00 EUR |
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d) Aggregierte Informationen
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| Preis | Aggregiertes Volumen |
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| 0,83 EUR | 28.100,00 EUR |
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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
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| 12.10.2026 |
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f) Ort des Geschäfts
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| Außerbörslich |
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Ende der Mitteilung
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie
Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,41 % und einem Kurs von 0,092 auf Lang & Schwarz (14. Oktober 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.